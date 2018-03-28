28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti.
Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler
Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği devasa gümrük vergileri yüzünden çıkması olası ticaret savaşını frenleme misyonuyla Kongre'den bir heyet Pekin'i ziyaret etti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang ''Diyalog için çalışıyoruz, ama ticaret savaşına da hazırız'' mesajını verdi.

'KAZANAN OLMAZ'

Li, Çin Kalkınması Üst Düzey Forumu'nda yaptığı konuşmada da Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilerden söz ederken piyasa gücü ve ticari kurallar sayesinde bugünkü ticaret hacminin elde edildiğini, bunun özünde karşılıklı yarar ve ortak kazanç bulunduğunu söyledi.

''Ticari savaşta kazanan olmaz'' vurgusu yapan Çin Başbakanı, ticaretteki dengesizliği ele alırken rasyonel ve gerçekçi bir tutum almaya çağırdı.

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