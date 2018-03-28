Terör örgütü parti kurdu! ABD'den bu açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, terör örgütü PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi' ile ilgili partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından kurulduğu iddia edilen yeni parti ‘Suriye Gelecek Partisi’ de Nauert’in gündemindeydi. Nauert, Suriye’de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı Suriye’nin geleceği için siyasi müzakere sürecini öngören kararına saygı duyan her siyasi partiyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Nauert, ‘Suriye’deki korkunç durumdan çıkışı askeri değil siyasi çözümde gören bütün grupları elbette destekleriz’ dedi. ‘Suriye Gelecek Partisi size göre YPG/PYD’nin bir parçası mıdır?’ sorusu üzerine Nauert, yeni partinin çoklu bir etnik yapıdan oluştuğunu ve o bölgenin yapısını temsil ettiğini düşündüklerini dile getirdi.

‘Guta gibi Afrin’de TSK’nın yürüttüğü operasyonun kınanmasını gündeme almanız söz konusu mu?’ şeklindeki soruyu ise Nauert, ‘Bildiğim kadarıyla BMGK’nın gündeminde böyle bir şey yok. O nedenle yorum yapmayacağım’ diye yanıtladı.