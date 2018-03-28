28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler

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Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolü sağlanan Afrin merkezde tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın arama tarama faaliyetleri sürerken, patlamalarda yıkılan binaların enkazından YPG/PKK’lı teröristlerin depoladığı cephane fışkırıyor.
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler

Merkeze yakın Al Sahafi mahallesinde yıkılan binalarda iş makineleriyle yapılan enkaz temizleme çalışmasında Rus menşeli roketlerden ABD yapımı anti tank füzesi olarak bilinen TOW’a kadar çok sayıda bomba, roket ve düzenekler bulundu. 

ANTİ TANK FÜZESİ

TSK ve ÖSO güçleri, Afrin’de huzuru sağlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta ilçe merkezine yakın Al Sahafi Mahallesi’nde meydana gelen tuzaklı patlamada dördü ÖSO mensubu, 11 kişi yaşamını yitirmişti. Binanın enkazında yapılan aramada ise cephanelik çıktı. 

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YPG/PKK’nın Afrin merkezi terk etmeden önce taşıyamadığı cephaneliklerini bomba düzenekleriyle tuzakladığı anlaşıldı. Temizlik çalışmalarında çıkan silahlar arasında Rus yapımı roketler ve bunlara ait düzenek, ABD yapımı anti tank füzesi olarak da bilinen 3 bin 700 metre menzilli TOW, onlarca sandık el bombası, anti tank mayınları, kara mayınları ve yüzlerce sandık bulunuyor. Ayrıca, karadan havaya omuzdan atılan ve MANPAD olarak bilinen güdümlü füze ve daha bir çok silah da enkaz yığınları arasından çıkarıldı. 

Terör örgütüne verilen silahların bu şekilde deşifre olmasının, terör örgütüne destek veren ülkeleri suçüstü yakalamakla eş değer olduğunu vurgulayan ÖSO komutanlarından Yahya Paşa, yıllarca Türkiye’ye dost ve müttefik olan ülkelerin maskesinin bu fotoğraflarla düştüğünü savundu. 

ÖSO komutanı Yahya Paşa, “Üretici ülke ve seri numarası silinen bu silahların nereden ve hangi ülkelerden geldiğini Türk istihbaratı başından beri biliyor” diye konuştu. 

SİLAH GÖNDERME YARIŞI

Patlamamış mühimmatların iş makinesiyle çıkarılmasının az da olsa tehlikesinin olduğunu söyleyen Paşa, düzeneklerinden ayrı olan mühimmatın kolay kolay patlamayacağını ifade etti. ABD liderliğindeki çokuluslu koalisyonda yaklaşık 20 ülkenin Suriye’ye silah gönderme konusunda adeta yarıştığını vurgulayan ÖSO’lu komutan, şöyle devam etti: “DAEŞ bahane edilerek ülkemizi silah deposuna çevirdiler. Verdikleri silahların bazıları kendi kurdukları DEAŞ’a karşı kullanıldı. PKK burada bağımsız bir devlet kuracak diye bu silahları Türkiye’ye karşı kullanmaya başladı. Silahların menşeine baktığımızda bazılarının silindiğini bazılarının da rejim tarafından verildiğini görüyoruz. PKK, Türk askerinin moralini bozmaya ve Türkiye içinde muhalif ses çıkmasını sağlamaya çalıştı.” 

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