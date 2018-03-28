28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te..

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Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te..
15 Temmuz darbe girişiminde kullanıldığı ve Suriye’deki PKK’lı teröristlere lojistik destek verdiği için tepki gösterilen İncirlik Üssü’nün boşaltıldığı ortaya çıktı.
Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te.. Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te.. Gerçekler bir gün ortaya çıkar! Afrin harekatının başladığı gün İncirlik’te..

ABD’liler Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı 20 Ocak’tan bir gün önce üste bulunan F-16, F-15 ve A-10 uçaklarını götürdü.

Türkiye’nin Afrin’deki PKK/PYD’lilere yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın başlattığı 20 Ocak'tan bir gün önce ABD savaş uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nden ayrıldığı ortaya çıktı.

ABD’nin İncirlik’te sadece tanker uçak, İHA ve 3 helikopteri kaldı. Türk Hava Kuvvetleri’nden emekli General Beyazıt Karataş, 19 Ocak gecesi yaşanan tahliyeyi Yeni Şafak’a anlattı. İncirlik’te konuşlu F-15, A-10 ve F-16 savaş uçaklarının gece yarısı operasyonu ile bölgedeki başka üslere gönderildiğini belirten Beyazıt Karataş, “Daha sonraki günlerde Pentagon’un İncirlik’e göndereceği 12 adet A-10 tipi bombardıman uçağı da Afganistan-Kandahar Üssü’ne yönlendirildi” dedi.

MÜCADELEDE YOKUZ, MESAJI

Karataş, İncirlik’e gönderilecek uçakların Kandahar’a yönlendirilmesi ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “DEAŞ’la mücadele yüzde 98 oranında bitirildiği için uçaklar Afganistan’a sevk edildi” ibaresinin yer aldığını söyledi. Karataş, “ABD bu tavrı ile ‘PKK’ya karşı mücadelede biz yokuz’ mesajı verdi. “Washington, terör örgütleri arasında çifte standart uyguladığını bir kez daha gösterdi” diyen Karataş, “Şu an İncirlik’te Amerika’ya ait yalnızca kargo, yakıt ve istihbarat uçakları kaldı. Türkiye ise Zeytin Dalı Harekatı’nın başlaması ile birlikte bir F-16 filosunu İncirlik’e konuşlandırdı” ifadelerini kullandı.

ABD TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Yeni Şafak'ın haberine göre Münbiç konusunda ABD’nin elinde hiçbir haklı gerekçe kalmadığına dikkat çeken Karataş, Münbiç’te barajı kaybetmek istemeyen Pentagon-CIA ittifakının bölge genelinde yeni ittifak arayışlarına girdiğini kaydetti. Karataş şunları söyledi: “ABD bundan sonra çok daha kirli taktiklere başvuracak. Önce körfez sonrasında Suriye coğrafyasında 30 yıldır tüm dengeleri alt üst ettiler. Bu 30 yıllık dönemin aktörleri halen operasyonları ABD kamuoyuna izah edemiyorlar. ABD eliyle sergilenen vahşet ve işgallerin maliyeti konusunda kendi halklarına sürekli yalan söylüyorlar. İran’ı dengelemek ve İsrail’in korkularını gidermek için sahada tutunmaya çalışacaklar, şayet bölge halkları kararlı olursa çok fazla beklemeden ABD’nin topyekün yenilgisini, kaçışını görebiliriz.”

YÜZDE 10’U KULLANDIK

“Afrin’de 58 gün süren mücadele döneminde TSK yalnızca yüzde 10 nispetinde güç kullandı. Afrin’in temizlenmesi ile birlikte terör koridoru yüzde 50 oranında yarıldı. Münbiç ve Tel Abyad ile birlikte bu oran yüzde 80’lere çıkacak. Sonraki safhalarda ABD’nin bir takım engelleme girişimleri olacağı çok açık. Şayet Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’ndaki bütünlüğümüzü koruyabilirsek bu sorunun da üstesinden gelebiliriz.”

FARKLI SİNİR UÇLARI KAŞINACAK

“Suriye sınırı boyunca Türk Ordusu ve ÖSO’nun kaydedeceği ilerleme ABD ve Avrupa ülkelerini mutlaka harekete geçirecek. Bu kapsamda Kıbrıs’ı, Ege’yi ve Kafkasları kaşıyarak farklı sinir uçlarından zafiyet üretmeye çalışacaklar. ABD ve Avrupa bu çerçevede bir takım hamleler deneyecektir. Körfez’de ve Asya’da farklı ittifaklara ihtiyaçları var. Şayet biz bu alanda doğru adımlar atabilirsek harici hamleleri boşa çıkarabiliriz. ABD ve Avrupa’nın sicilinin bozuk olduğunu biliyoruz. Önlemlerimizi de bu ihtimaller dahilinde almalıyız.”

50 nükleer bomba yeraltı deposunda

Halen İncirlik’te 50 nükleer bomba bulunduğunu söyleyen Emekli Tuğgeneral Beyazıt Karataş, bu bombaların İncirlik Üssü’ndeki asansörlü yeraltı depolarında muhafaza edildiğini belirtti. Karataş, ABD’nin tatbikat görüntüsü altında İncirlik’e inen F-15 ve F-16 savaş uçakları ile nükleer bomba talimleri yaptığını belirtti. Konya hava sahası kullanılarak yapılan uçaktan atılan nükleer bomba talimlerinin büyük riskler içerdiğini sözlerine ekleyen Karataş, “önceki yıllarda ABD’nin Akhisar’da yine nükleer nitelikli kara topçusu tarafından atılabilen Jupiter füzeleri vardı, fakat bu füzeler sökülerek geri götürüldü” dedi.

 

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