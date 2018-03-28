28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan karar

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Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan karar
ABD’li yetkililer ve terör örgütü PYD’nin Münbiç’te bir barajda yaptığı toplantıda, Münbiç’in ÖSO’ya teslimi kararı alındığı iddia edildi.
Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan karar Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan karar Türkiye’nin baskısı sonrası flaş Münbiş İddiası: ABD ve PYD’den şaşırtan karar

Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin 2 ayda Suriye’nin Afrin bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından, gözler PYD/YPG kontrolündeki Münbiç’e çevrildi. Afrin’den sonra sıranın Münbiç’e geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan askerlerinin buradan çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre Türkiye’nin Münbiç’teki kararlı tutumu üzerine, ABD yetkililerinin terör örgütü PYD/YPG ile Münbiç’te bir barajda önceki gün toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Toplantıda Münbiç’in ÖSO’ya teslim edilmesi konusunda karar çıktığı iddia edildi. Toplantıda aynı zamanda belirli yerlerde ABD noktalarının olması ve Fırat’ın batısında kesinlikle PYD/YPG’nin olmaması yönünde karar alındığı da belirtildi.

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