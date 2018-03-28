Bir yandan da İran’ı tehdit etti! Tek kalemde 930 milyon dolar

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan ile BAE, Yemen'e insani yardımları desteklemek içinBM'ye 930 milyon dolar bağışta bulundu.

Görüşmenin ardından Bin Selman herhangi bir açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin sorularını Prens'e eşlik eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr yanıtladı.

Bin Selman ile Guterres'in oldukça verimli ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cubeyr, Suudi Arabistan ve BAE'nin BM'nin çağrısı üzerine Yemen'e yardımlarını desteklemek için 930 milyon dolar bağışta bulunduğunu söyledi.

Yemen'e limanlarının kapasitesini genişletmek ve altyapı için doğrudan 70 milyon dolar daha yardımda bulunduklarını kaydeden Cubeyr, görüşmede Yemen'deki durumun ve ''İran'ın bu ülkeye müdahalesinin'' de gündeme geldiğini aktardı.

"O FÜZELER İRAN YAPIMI''

Guterres'in, Husiler tarafından Yemen'den Suudi Arabistan'a önceki gün gerçekleştirilen balistik füze saldırılarını kınadığını ifade eden Cubeyr, ''bu füzelerin İran yapımı olduğunu'' savundu.

"KARŞILIK VERME HAKKIMIZ SAKLI"

İran'ı BM Güvenlik Konseyinin Yemen'e yönelik silah ambargosunu ihlal etmekle suçlayan ve bu silahların Suudi Arabistan'a karşı kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Cubeyr, "Suudi Arabistan, İran'a uygun bir zamanda uygun şekilde karşılık verme hakkını saklı tutuyor." dedi.