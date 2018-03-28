28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı!

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Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.
Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı!
Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı! Aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı!

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor programının konuğu, AK Parti MardinMilletvekili Orhan Miroğlu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN TEPKİSİ ÖZGÜRLÜK DEĞİL Mİ?"

Payzın'ın, "Boğaziçi Üniversitesi'nde üç öğrenci Afrin için lokum dağıtılmasını protesto ettikleri için üniversiteden atılmakla karşı karşıya, artık Türkiye bunları aşmak durumunda değil mi?" sorusuna Miroğlu şu yanıtı verdi:

"BİR ANMAYI SABOTE ETMEK ÖZGÜRLÜK DEĞİL"

"Şehitler için dağıtılan lokuma karşı çıkmak hiçbir şekilde özgürlük değil. Dünyanın hiçbir yerinde değil. Vietnam'da hayatını kaybetmiş bir Amerikalı'ya Vietnamlılar saygı duyar. Amerika'nın Vietnam politikasını eleştirmek ayrı bir şey. Ama onların anıldığı bir toplantıyı sabote edemezsiniz. Bu da özgürlük olarak tanımlanmaz. Dünyanın hiçbir yerinde tanımlanmaz."

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