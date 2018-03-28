ABD için en hayati bölge orası! Harekete geçildi

Türkiye, Sincar’ı mercek altında tutuyor. PKK’nın “çekildik” dediği Sincar’da bakın hangi dolaplar dönüyor?

PKK TERÖRİSTLERİ HALA SİNCAR’DA

Terör örgütü Sincar’dan çekilmedi. Bunu bizzat Peşmerge’nin Sincar Komutanı Kasım Şeşo açıkladı.



Şeşo, “doğrusunu söylemek gerekirse PKK Sincar’dan tamamen çekilmiş değil” dedi.

PKK’NIN SİNCAR UZANTISI YNŞ



Taha Dağlı'nın haberine göre, tterör örgütü tıpkı Suriye’deki gibi Irak’ta da farklı isimlerde uzantılara sahip. PKK’nın Sincar uzantısı YBŞ. PKK terör örgütünün Sincar’dan çekilirken Sincar’ı YNŞ’ye bıraktıkları iddia edilmişti. Peşmerge komutanı Kasım Şeşo, PKK’nın Sincar’daki uzantısını itiraf etti, “'Sincar’da her şeyi YBŞ’ye teslim ettiklerini söylüyorlar ama zaten YBŞ de farklı bir isimle oluşturulmuş PKK’ye bağlı bir gruptur” dedi.

PKK SURİYE’DE DE KILIK DEĞİŞTİRİYOR, KENDİLERİNE YENİ İSİM VERİYORLAR



Bu arada PKK Suriye uzantısı PYD, Afrin hezimeti sonrası isim değişikliğine gidiyor. Terör örgütü bundan sonra “Suriye’nin geleceği” veya “Suriye’nin yarını” mealinde kendilerine yeni bir isim takıyorlar. Terör örgütü hem Irak’ta hem de Suriye’de isim değişiklikleriyle algı operasyonu yapıyor.

IRAK ORDUSU SİNCAR’DA MI?



Irak Ordusu Pazar günü Sincar’a girdiklerini ve PKK’nın çekilmesiyle bölgeyi kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

ANKARA YAKIN TAKİPTE



Türkiye Sincar’daki hareketliliği takip ediyor. Bu konuda Irak hükümetiyle kurulmuş olan temas zinciri var. Eğer Irak ordusu PKK’nın uzantılarıyla birlikte Sincar’dan çekilmesini sağlar, Sincar’ın güvenliği Irak ordusu tarafından garanti altına alınırsa, operasyona gerek kalmayacak. Ancak bu durum bir süre gözlem altına alınacak. Türkiye Suriye’de olduğu gibi Irak’ın kuzeyinde de askeri ve istihbarat ağına sahip. Başika’dan kuvvetlerimizi çekmedik bununla birlikte istihbarat çalışmaları da var. Yani Türkiye’nin sahada, Sincar’dan PKK çekildi mi çekilmedi mi, yerine uzantısı mı girdi, Sincar tamamen terörden temizlendi mi gibi soruların yanıtını verecek gücü var.

IRAK NEDEN ORTAK OPERASYONA KARŞI ÇIKTI?



Türkiye bir hukuk devleti. Sınırlarındaki terör örgütlerine müdahale etmesi ise meşru müdafaa hakkı. Ancak bu hakkı kullanmadan önce Irak’taki merkezi hükümete öneri sunuldu çünkü Türkiye Irak’ın toprak bütünlüğüne saygı gösteriyor. Bağdat hükümetine “PKK’nın Sincar’dan çıkarılması için ortak operasyon” önerildi. Irak bunu reddetti. Çünkü Irak’taki hükümet maalesef bir koldan ABD’ye diğerinden de İran’a bağlı. Türkiye’nin Sincar’a yönelik operasyonu, Irak’ta bağımsız bir irade tarafından karşılık görmüyor.

SİNCAR TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN



Sincar, Irak-Suriye sınırına yakın bir noktada. Aynı zamanda kuzeyi de Türkiye sınırı. Burayı daha önce DAEŞ terör örgütü işgal etmişti. DAEŞ Sincar üzerinden Irak’ta Musul, Suriye’de Rakka güzergahını organize ediyordu. Sincar ayrıca teröristler için dağlık olduğundan çok elverişli bir bölge. PKK o nedenle burayı ikinci Kandil olarak görüyor.

ABD SİNCAR’DA DAEŞ’İ KORUMA ALTINA ALMIŞTI



Sincar 2014’te DAEŞ terör örgütünün işgaline girdi. Ağustos 2015’de Peşmerge Sincar’a operasyon yapmaya hazırlanırken, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, o operasyonu engelledi. Peşmerge komutanına “biz operasyon yapıyoruz, siz aradan çekilin” dendi. Ancak ABD operasyonu yapmadı. Aksine DAEŞ’in Musul-Rakka bağlantısını Sincar üzerinden sağlama organizasyonuna yardımcı oldu. Sincar üzerinden Rakka’ya giden DAEŞ konvoyuna havadan eskortluk eden Amerikan helikopterleri görüntülendi.

SİNCAR’IN ABD PLANINDAKİ YERİ



Suriye ve Irak’taki işgalin temel amacı, Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine oradan da Akdeniz’e çıkan bir hat oluşturmak. Irak’taki enerji kaynakları, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, tarihi eser kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi transferler bu koridordan sağlanacak. Irak’tan Suriye’ye giden bu koridor aynı zamanda Akdeniz’deki doğal gaz kaynaklarıyla buluşacak. ABD’nin temel hedefi bu. Sincar ise bu hedef çerçevesinde Irak-Suriye kuzey hattındaki en elverişli güzergah konumunda.