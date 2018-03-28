Böyle röportaj vermiş... Kaçarken yakalandı

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Ekolium AŞ Anadolu Farm’ın kurucusu olduğunu söyleyen ancak şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir, yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, ”Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz” diye açıklama yapmıştı.

Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, ’Tauk’ adıyla restoran zinciri ve gıda işiyle uğraşırken üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan ’Ekolium AŞ Anadolu Farm’ şirketiyle ilgili MASAK’ın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

'KAÇMIYORUZ' DEMİŞTİ...

Operasyon sürerken 21 Mart’ta şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, "Anadolu Farm’ın 44 bin üyesi var. 4 bin 500 yatırım yapan üyemiz var. Şu anda biz ilgili banka hesap hareketlerini ilgili bakanlığımız müfettişlerine sunmaktayız. Basında çıkan 200 milyon açıklaması tamamen asılsızdır. Bunun 3’te 1'i gibi bir rakam telaffuz edebiliriz. Zaten bunu bakanlık müfettişleri net bir şekilde açıklayacaktır. Şu anda şirketimize ait 5 tane restoranımız vardır ve inşaatı devam eden restoranlarımızda vardır. Sadece Ekolium şirketine ait hesaplar vardır. Yatırımlarımızı devletimizin bankalarında topladık. Şirket hesaplarımız şu anda denetimden dolayı bloke edilmiştir. Şirketimizle ilgili kurumlara ihtarını çekmiştir. İhtara nazaran bankalar cevabını vermiştir. Bankalar MASAK tarafından bir bloke olduğunu söylemiştir. Buna istinaden süreci ilerletmekteyiz. Burada biz ödemelerimizi yeniden açmamız için doğal olarak şirketimize ait hesaplardaki blokelerin kalkması lazım. Şirketimizin yurtdışıyla herhangi bir bağlantısı yoktur. 2 aydan beri yaşanan süreçle ilgili mücadele ediyoruz. Müfettişlere bizzat kendimizi ifade ediyoruz. Durum böyle olunca da artık biz ’kaçtı, göçtü’ gibi yalan yanlış haberler çıktı. Biz kayıplara karışmadık. Üyelerimiz aleyhimizde haberlere inanmasınlar. Şu anda biz Kayseri’deyiz. Bir yere gittiğimiz yok. Bu süreçte restoranlarımızla kendimiz ilgileniyoruz. Allah’ın izniyle bu süreci biz atlatacağız. Üyelerimizden destek bekliyoruz. En kötü durumda şirketimizin mevcut mal varlığı insanların senetlerine istinaden ana paralarını ödeyebilecek durumdadır" dedi.

MAL VARLIĞINA EL KONDU

Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir de takibe alındı. 23 Mart’ta yurtdışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir’i 25 Mart’ta gözaltına aldı.

2015’te bir banka şubesinde çalışmaya başlayan, 2017 yılında buradan ayrılıp Anadolu Farm’ı kuran Karademir, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından ’bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.