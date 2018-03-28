28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Fatih Terim düğmeye bastı! 4 isim birden

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Fatih Terim düğmeye bastı! 4 isim birden
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim talebini iletti, yönetim kadrodaki yerli alternatifini arttırmak için düğmeye bastı.
Fatih Terim düğmeye bastı! 4 isim birden Fatih Terim düğmeye bastı! 4 isim birden Fatih Terim düğmeye bastı! 4 isim birden

Galatasaray’da yeni sezona yönelik yerli oyuncu operasyonu için düğmeye basıldı. Başkanlık koltuğuna oturduğunda, “3 aylığına değil, 3 yıllığına göreve talibiz”diyen Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’den gelen talep üzerine şimdiden kolları sıvadı.

Hedef, yeni sezon kadrosunda daha fazla yerli alternatifine sahip olmak. Bu doğrultuda bir süredir gündemde yer alan ve transferi için girişimlerde bulunulan Aytemiz Alanyasporlu Emre Akbaba, listedeki tek isim değil.

 

Fatih hoca, yönetime sunduğu raporda hem ilk 11’e faydalı olabilecek hem de gelecek için potansiyeli bulunan yetenekleri işaret etmiş durumda.

Artık büyük takım istiyor

Tıpkı Emre Akbaba gibi orta sahada görev yapan ve bu sezon 8 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Kayserisporlu Deniz Türüç, yine gündemde. Kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunmasına rağmen, Sarı-Kırmızılılar para artı takas formülüyle Kayserispor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor. 25 yaşındaki futbolcu da artık büyük bir takımda forma giyme isteğini sık sık dile getiriyor.

Satış opsiyonlu kiralanacak

Rizespor’un 23 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan da, şu sıralarda Fatih Terim’in gözbebeği konumunda. Genç kaleci için Karadeniz temsilcisine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulacak. Oyuncudan memnun kalınması halinde de gelecek sezon bitiminde bonservisi alınacak.

10 yıla damga vurabilir

İstanbulspor’la 1. Lig’de mücadele veren sağ bek Zeki Çelik, devre arasında olduğu gibi Cim Bom’un transfer listesindeki yerini koruyor. 21 yaşındaki futbolcunun yaz döneminde Galatasaray’a imza atmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Fatih hoca, Zeki’nin önümüzdeki 10 yıla damgasını vuracak potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Genç savunmacının defansın her bölgesinde görev yapabilmesi de iştah kabartıyor.

FANATİK

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