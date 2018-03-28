28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Sistemin beyni: Cudi Cumhur

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Sistemin beyni: Cudi Cumhur
Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu gündem maddelerinin başında gelen Çiftlik Bank vurgununda kritik bir bilgiye ulaşıldı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ın ardından, vurgunun yapıldığı tüm sistemin yazılımcısının da kim old
Sistemin beyni: Cudi Cumhur Sistemin beyni: Cudi Cumhur Sistemin beyni: Cudi Cumhur

Çiftlik Bank sisteminin tüm yazılım işlerinden sorumlu olan Cudi Cumhur Yurdakul, 'beyin takımı' olarak değerlendirilen listede de yer alıyor.

Türkiye günlerdir 27 yaşındaki Mehmet Aydın'ın kurduğu ve kısa sürede milyarlarca lira topladığı Çiftlik Bank hadisesini konuşuyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ önceki gün yaptığı açıklamada soruşturmalar kapsamında 6 kişi hakkında 'Kırmızı Bülten' çıkarıldığını açıklamıştı.

O 6 kişilik listeye ulaşıldı. Listenin en başında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın var. Onlardan sonra gelen isim ise bütün sistemin 'yazılımcısı' olarak geçen Cudi Cumhur Yurdakul... 'Beyin takımı' olarak değerlendirilen zanlılar dünyanın her yerinde aranıyor.

6 kişilik üst düzey kadro

Çiftlik Bank olayına dair ilk soruşturma Sakarya'da başlamıştı. Buradaki soruşturma kapsamında bugüne kadar 9 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında baş fail Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve Çiftlik Bank'ın genel müdürü Savaş Yıkılmaz da var. Savcılık ayrıca organizasyonunun üst düzey yöneticileri konumunda olan 6 kişi hakkında da Kırmızı Bülten talep etti. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ dün yaptığı açıklamada 6 kişi hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıklamıştı. Mehmet Aydın'ın da dahil olduğu bu 6 kişi organizasyonun 'beyin takımı' olarak değerlendiriliyor. 

Sistemin beyni: Cudi Cumhur

Listenin en başında Mehmet Aydın var. En son Uruguay'da görülmüş daha sonra kayıplara karışmıştı. Ondan sonra gelen kişi ise kardeşi Fatih Aydın, onun da Mehmet Aydın ile birlikte olduğu değerlendiriliyor. Listenin üçüncü sırasında ise Cudi Cumhur Yurdakul var. Yurdakul, Mehmet Aydın'ın 'teknik' ekibinden. Bütün yazılımları yapan ve işleten kişi. Nerede olduğu bilinmiyor. Ondan sonra gelen kişi ise Osman Naim Kaya... Belki de en kilit isimlerden biri. Zira Mehmet Aydın'ın Urugay'daki bütün bağlantılarını ve düzenini organize eden kişi. Aydın'ın paraları onun üzerinden kaçırdığı değerlendiriliyor. Şu anda Uruguay'da tutuklu. Türkiye iadesi için harekete geçti. Henüz bu konuda bir netice yok. Umeyr Karakoç, beşinci sıradaki isim. Babası Mehmet Aydın'ın organizasyonundaki üst düzey isimlerden biri. En son sosyal medya paylaşımı Arjantin'den... Son sırada ise Düzgün Genç var. Onun da nerede olduğu meçhul. Türkiye, bu isimleri İnterpol vasıtasıyla dünyanın dört bir tarafında arıyor.

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