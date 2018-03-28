28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi

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AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi
Varna’da düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'ne büyük umut bağlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi hayal kırıklığına uğradı.
AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi

Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde vizenin kaldırılması, Gümrük Birliğinin iyileştirilmesi ve Avrupa Birliğinin 2016 ve 2017 yılı için öngördüğü 6 milyar euronun tam olarak ödenmesi konuşuldu.

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HAYAL KIRIKLIĞI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ise, bu toplantıda Türkiye'ye baskı yapılarak tutuklu 2 Yunan askeri ve Akdeniz'deki tatbikatların durdurulacağını hayal ediyordu.

Zirvenin ardından Yunan yayın organı Kathimerini, AB'nin Türkiye'ye herhangi bir yaptırım gücünün olmadığını bir karikatürle servis etti.

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