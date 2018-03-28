İşte o gece Erdoğan'ı arayan 31 geminin rotası

Darbecilerin 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramak için görevlendirdiği 31 geminin seyrüseferine ulaştı. İlk olarak saat 20.00'da TCG İskenderun, saat 20.58'de de TCG Akar seyre kalktı. Erdoğan’ı almak için iki gemi hazırlandı.

FETÖ’cü hain kalkışma sırasında deniz hudud kapılarını kapatmak ve limanlara gemi giriş ve çıkışını engellemek için denizlerde karakol kuran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunabileceği noktalara intikal eden muharip gemilerin faaliyetleri dakika dakika Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ceride defterine girdi.

İLK GEMİ ÇIKIŞI 20.00’DA

Ceride defterine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın “Havada bulunan tüm hava vasıtaları insin” direktifine istinaden Donanma Komutanlığı’na bağlı birliklere saat 19.44’te “Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi’ne (DHKM) bilgi verilmeden hava vasıtası görevlendirilmesi yapılmayacak” emri gönderildi. Bu emirin ardından saat 20.00’da TCG İskenderun G.Magusa, saat 20.58’de ise TCG Akar isimli gemiler limandan çıktı.

GEMİLERE “SEYRE KALKIN” EMRİ VERİLDİ

Saat 20.59’da ise telli hatlardan Ana Ast Komutanlıklara bağlı yüzer unsurlara kaynağı belli olmayan sebeple seyre kalkmaları emredildi. Durum o dönem Harekat Başkan Vekili olan ve darbeciler tarafından ‘Deniz Kuvvetleri Karargah Sorumlusu’ olarak görevlendirilen eski Tuğamiral İrfan Arabacı’ya bildirildi. Darbe girişiminden sonra İzmir’de kıskıvrak yakalan Arabacı “Bilgim var, kimseye bilgi vermenize gerek yok” emri verdi. Bunun üzerine ise saat 21.30’da TCG Oruçreis, saat 21.40’da TCG Turgutreis ve saat 22.00’da TCG Büyükada Gölcük limanından çıktı.

DARBE BİLDİRİSİNE KADAR 10 GEMİ LİMANDAN AYRILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Saat 22.30’da TCG Gediz, saat 22.40’da TCG Rüzgar ve TCG Fırtına Aksaz limanından çıkarken, saat 22.39’da TCG Tayfun ve saat 22.50’de de TCG Volkan Foça limanından çıktı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerine ilk darbe mesajı olan “Hazırlık ikazı ve birlik intikal mesajı”nı ise saat 21.30’da gönderildi. “Sıkıyönetim direktifi” konulu mesaj ise saat 22.41’de deniz birliklerine ulaştı. Buna göre, yönetime el konulduğu mesajının deniz birliklerine ulaştığı saate kadar toplam 10 geminin seyre kalktığı belirlendi.

Darbeciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bulunabileceği olası yerlere göre alıkoyulacağı gemileri de belirledi. Buna göre, Erdoğan, İstanbul’da bulunması durumunda derdest edilmesinin ardından Gölcük’ten seyre kalkan TCG Kemalreis isimli gemide alıkoyulacaktı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te bulunan Erdoğan’ın burada derdest edilmesi durumunda ise Aksaz limanından çıkan TCG Gemlik isimli gemide alıkoyulacağı anlaşıldı. Ayrıca darbecilerin, o günlerde uluslararası futbol etkinliğine katılmak üzere Antalya’ya gitmesi gündemde olan Erdoğan’ı yine Mersin limanından seyre çıkan gemilerden birisine intikal ettirmeyi de planladığı belirtiliyor.

Saat saat gemilerin kalkışı

* 15 Temmuz gecesi toplam 31 gemi bulundukları limanlardan çıkarken, ceride defterine göre denizlerde anbean yaşanan hareketlilik şöyle:

* Saat 23.00’da TCG Bozcaada Foça limanından çıktı

* Saat 23.15’te TCG Doğan Foça limanından çıktı,

* Saat 23.15’te TCG Gediz ve TCG Gemlik Gölcük limanından çıktı

* Saat 23.30’da TCG Bartın Foça limanından çıktı

* Saat 23.47’de TCG Beykoz Foça limanından çıktı

* Saat 23.53’te TCG Gaziantep Mersin limanından çıktı

* Saat 23.54’te TCG Bodrum Foça limanından çıktı

* Saat 00.16’da TCG Giresun Aksaz limanından çıktı

* Saat 00.17’de TCG Zıpkın Mersin limanından çıktı

* Saat 00.19’da TCG Yıldırım Ereğli limanından çıktı

* Saat 00.23’te TCG Kılıç Mersin limanından çıktı

* Saat 00.52’de TCSG UMUT Aksaz limanından çıktı

* Saat 01.49’da TCG Tufan, TCG Gokova, TCG Göksu, TCG Kemalreis ve TCG Salihreis Gölcük limanından avara etti.

Tam hakimiyet 08.05’te

Saat 02.33’te Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı tarafından seyirdeki gemilerin üs/limanlarına geri intikali yönünde emir verildi. Bu andan itibaren gemiler limanlara yanaşmaya başlarken ilk olarak saat 03.17’te TCG Rüzgar Aksaz limanına aborda oldu. 07.45’te Kurmay Başkanı Vekili Tümamiral Macit Arslan, nöbetçi personele “sadece kendisinden emir almalarını, darbe girişimi yapıldığı, personelin dışarıya çıkışına izin verilmemesi” yönündeki direktifi tüm birliklere gönderildi. Saat 08.05’te “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı şu andan itibaren Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun emir ve komutasındadır” yazılı direktif Ana Ast Komutanlıklara gönderildi. Bu direktifin ardından ise birliklerin kontrol altında olduğu ve emniyetlerinin alındığına ilişkin Karargaha mesajlar gönderildi.