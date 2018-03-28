Kılıçdaroğlu'nun hastalığının tedavisi yok

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastalığı artık gün yüzüne çıktı.

Kılıçdaroğlu, CHP’nin dünkü Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada “FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine Twitter hesabından tepki gösteren AK Partili Ünal, “Türk siyaseti çok ağır bir mitomani vakası ile karşı karşıya. Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusudur” mesajını paylaştı.

MİTOMAN KILIÇDAROĞLU

Halk arasında Mitomani yalan söyleme hastalığı olarak bilinir. Mitomani hastalığına yakalana kişilere ise mitoman adı verilir. Peki mitomani tam olarak nedir? Mitomani hastalığında insanlar genel olarak kendine değerler katmak için yalan söylerler. Daha sonra insanlar bu yalanlara kendisi de inanır.

TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYMAZLAR

Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getirenler bir noktadan sonra kontrolü kaybederler. Öyle ki söyledikleri yalanlara artık kendileri dahi inanırlar.

Yalan söyleyen kişiler çoğunlukla bu yaptıklarının hastalık derecesinde olduğunu düşünmezler. Bu nedenle tedavi ihtiyacı duymazlar. Kişi kendisinde bir problem olduğunu düşünmediği için hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

KİMLER BU HASTALIĞA YAKALANIR

Mitomanlar, günlük yaşamlarında gerçek dışı fikirlerle insanları yönlendiren, aynı zamanda belli bir amacı olmayan kişilerdir.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar bu tür vakalar için "öz"e güven duygusunun adım adım geri kazanılmasını hedefleyen psiko-terapi süreci ile eş zamanlı yürütülen ilaç tedavisi, kısa sürede kişinin iyileşmesini sağlayacaktır. Ruh sağlığı uzmanları tarafından yürütülen sürecin yanı sıra kişinin birincil derece yakınlarının; onu olduğu gibi sadece kendisi olduğu için değer verdiklerini ve sevdiklerini sözel ve davranışsal boyutta ifade etmeleri önemlidir"

KILIÇDAROĞLU'NUN TEDAVİSİ YOK!

Kılıçdaroğlu'nun durumuyla ilgili görüş aldığımız bir başka uzman ise Mitomani'nin aslında tam bir hastalık türü değil de tanı olduğunu söyledi. Kişilik bozukluğu olarak görülen bu durumun tedavisinin olmadığını söyledi.