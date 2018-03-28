28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi

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Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verirse, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir." dedi.
Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi

Şinhua ajansı, Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet  Konseyi Başkanı KimJong-un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet  Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili  ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile  ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarıldı.

 

Kim Jong-un, Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, "Kore Yarımadası'nın  nükleerden arındırılmasının değişmez tavırları olduğunu" söyleyerek, "Kuzey ve  Güney Kore ilişkilerinin karşılıklı barış ve iş birliği ilişkisi düzlemine  getirmeye yönelik kararlığını" vurguladı.

"Güney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya  hazır olduğunu" dile getiren Kim, şunları kaydetti:

"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verir,  barış ve istikrara katkı yapacak bir atmosfer oluşturmaya yardımcı olursa, Kore  Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir. Çin'in stratejik diyaloğu  güçlendirmesini, müzakere ve diyalog havasının Kore Yarımadası'na getireceği  istikrar ve barış yönlü ılımlı havayı ortaklaşa korumasını umuyoruz."

"Yapıcı ve aktif rol almayı sürdüreceğiz"

Çin lideri Şi ise Pyongyang yönetiminin sorunları diyalog ve müzakere  yoluyla çözme konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ettiklerini anlatarak,  "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, bölgede barış ve istikrarın  korunması amacıyla yapıcı ve aktif rol oynamayı sürdüreceklerini" belirtti.

Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde  korunan özel bir trenin pazartesi günü Pekin'e geldiğini, trende üst düzey bir  heyet bulunduğunu ve kentte güvenliğin artırıldığını duyurmuş, haberin ardından  Kuzey Kore lideri Kim veya Kim'in kız kardeşinin bir heyetle trenle Çin'e  geldiğine yönelik haberler çıkmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün düzenlediği basın  toplantısında, söz konusu haberlere ilişkin kendisine yöneltilen sorulara,  "Bahsettiğiniz konudan bir şey anlamıyorum. Bir bilgi olursa yayımlarız."  yanıtını vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı  Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmesi  planlanıyor.

Kim'in Çin ziyareti, aynı zamanda göreve başladığı 2011'den bu yana  yaptığı ilk yurt dışı ziyareti oldu.

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