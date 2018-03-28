Almanları PKK endişesi sardı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından Suriye'den Almanya'ya geri dönen PKK'lı teröristler Alman yetkilileri endişelendiriyor.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'te, Axel Spilcker imzasıyla yer alan habere göre, terör örgütü PKK, saflarında savaşmak için 300 kişi topladı ve Türk ordusunun Afrin'e girmesinin ardından savaş deneyimi olan 125 terör örgütü mensubu Almanya'ya geri döndü.

Türk ordusunun envanterinde Alman yapımı "G3 piyade tüfeği" ile "Leopard 2 tanklarının" bulunduğu belirtilen haberde, yetkililerin, örgüt üyelerinin bunu gerekçe göstererek saldırı yapmasından endişe duyduğu kaydedildi.

Haberde, PKK yandaşlarının son dönemlerde Almanya'da bulunan Türklere ait mekanlara ve dini cemaatlere yaptığı saldırılarda artış kaydedildiğine işaret edilerek, "20 Ocak'ta başlayan askeri operasyondan bu yana ülkedeki 60 Türk tesisine saldırı yapıldı." ifadesi kullanıldı.

KRV İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verilen haberde, sadece Köln ve Leverkusen'de 6 camiye saldırı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, ayrıca Düsseldorf Havalimanı gibi bazı yerlerde izinsiz gösteriler yapıldığı ve bu gösterilerde olaylar çıktığı hatırlatıldı.