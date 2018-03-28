Kullandığı keskin diliyle dikkat çeken Kuzey Kore resmi haber Ajansı DPKR, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sürpriz Çin ziyaretini "Ömür boyu kardeşiz" ve " Hadi parti yapalım" yorumuyla duyurdu.
28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Kuzey Kore'den ziyaret yorumu: Hadi parti yapalım
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