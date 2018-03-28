Ceyşu’l İslam'dan önemli açıklama!

Diğer muhalif grupların kuşatılmış bölgelerden çıkarılmasının ardından Ceyşu’l İslam yaptığı açıklamada Doğu Guta'dan çıkmayacaklarını bildirdi.

Ceyşu’l İslam sözcüsü Hamza Bayraktar, Qasioun Haber Ajansı'na verdiği demeçte, grubun çekileceğiyle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Hamza Bayraktar, "Biz çıkmayı reddediyoruz, müzakereler hala devam etse de şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadı." dedi. Bayraktar Doğu Guta'daki zorunlu tahliyelerin "feci" olacağını vurguladı. Grup sözcüsü ayrıca Ruslarla görüşmeler gerçekleştiğini lakin bu görüşmelerin çok zor geçtiğini söyledi.

Suriye'deki en büyük muhalif gruplardan biri olan Ceyşu’l İslam, şu anda Doğu Duta'da kalan tek muhalif grup. Grup, Şam kırsalında bulunan büyük yerleşimlerden biri olan Duma'nın kontrolünü elinde bulunduruyor.

Ceyşu’l İslam savaşçılarının Şam'ın kuzeydoğusundaki Kalamun bölgesine doğru çekilebileceği düşünülüyor.Rejim güçleri başlattığı ağır bombardıman ve saldırılarla Doğu Guta'nın yüzde 90'lık bir bölümünü ele geçirdi.

Bir aydan uzun süredir devam eden şiddetli bombardımanlarda 1600'den fazla sivil hayatını kaybetti.Feylaku'r Rahman gibi birçok muhalif grup Doğu Guta'dan ayrılmayı kabul etmiş ve konvoylarla kontrol noktalarını boşaltmıştı.