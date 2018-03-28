Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü

Ülke içinde yolsuzluk karşıtı soruşturmalarla başı dertte olan, uluslararası arenada da barış karşıtı tavrı nedeniyle tepki çeken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya beklenmedik derecede sert bir eleştiri geldi. Ülkenin dış istibarat kurumu Mossad’ın hayattaki altı eski başkanı, ortak bir röportajla başbakanı yerin dibine soktu. Eski Mossad başkanları, Netanyahu’yu ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla suçladı.

‘ŞAHSİ ÇIKARLARI ULUSAL ÇIKARLARIN ÖNÜNE GEÇTİ’

Söyleşi, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümü öncesinde ülkenin en çok satan gazetesi olan ve başbakana muhalefetiyle tanınan Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlandı. Netanyahu’nun 1990’ların sonundaki ilk görev döneminde Mossad başkanı olan Danny Yatom söyleşide, başbakanın ‘gitmesi gerektiğini’ söyledi; yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekerek Netanyahu ile yardımcılarını ‘şahsi çıkarlarını ulusal çıkarların önüne koymakla’ suçladı.

‘TEK DEVLET İSRAİL’İN SONU DEMEK’

Yatom, işgal altındaki topraklardan çekilme ihtimalini bile reddeden Netanyahu hükümetini iki devletli çözümden uzaklaşmak ve Filistinlilerle iki uluslu, tek bir devlete doğu ilerlemekle suçladı. Eski Mossad başkanı, tek devletli çözümün ‘bir Yahudi devleti ve demokrasi olarak İsrail’in sonunu getireceğini’ savundu.

‘ÜLKEYİ HASTA ETTİ’

1968-74 arasında Mossad başkanlığı yapan Zvi Zamir de sert konuştu. “Burada çocuklarımız, torunlarımız, onların torunları var. Onların sağlıklı bir ülkede yaşamasını istiyorum ve bu ülke hasta” diyen Zamir, şöyle devam etti: “Kritik bir durumdayız. Netanyahu iktidara geldiğinde ülke bu semptomları gösteriyor olabilir, evet. Ama o ülkeyi, ölümcül bir hastalığın ağır safhasına getirdi.”

EĞİTİM BAKANI: İYİ YÖNDE GİDİYORUZ

Diğer eski Mossad şefleri de benzer eleştiriler yöneltirken, Netanyahu’nun ofisinden bu söyleşi hakkında henüz açıklama yapılmış değil. İlk yanıt ise Netanyahu’nun muhafazakâr hükümetinin Filistinlilere karşı en sertlik yanlısı isimlerinden olan Eğitim Bakanı Naftali Bennett’den geldi. Bennet Twitter hesabından, “Ülke mükemmel bir durumda. Liderliğimizin büyük çoğunluğu için en öncelikli şey ülkemizin iyiliği. İsrail iyi bir yönde ilerliyor” diye yazdı.