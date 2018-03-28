28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 28°C Adana
    • 20°C Adıyaman
    • 17°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 17°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 21°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 115.342 -0.74
  • Altın: 172,288 0.07
  • Dolar: 3,9999 0.53
  • Euro: 4,9555 0.32

Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü

»
Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü
Altı eski Mossad başkanı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu topa tuttu: Şahsi çıkarlarını ulusal çıkarların önüne koyuyor. Ülkeyi ölümcül bir hastalığın ağır safhasına getirdi.
Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdü

Ülke içinde yolsuzluk karşıtı soruşturmalarla başı dertte olan, uluslararası arenada da barış karşıtı tavrı nedeniyle tepki çeken İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya beklenmedik derecede sert bir eleştiri geldi. Ülkenin dış istibarat kurumu Mossad’ın hayattaki altı eski başkanı, ortak bir röportajla başbakanı yerin dibine soktu. Eski Mossad başkanları, Netanyahu’yu ülkenin geleceğini tehlikeye atmakla suçladı.

‘ŞAHSİ ÇIKARLARI ULUSAL ÇIKARLARIN ÖNÜNE GEÇTİ’

Söyleşi, İsrail’in kuruluşunun 70’inci yıldönümü öncesinde ülkenin en çok satan gazetesi olan ve başbakana muhalefetiyle tanınan Yedioth Ahronot gazetesinde yayımlandı. Netanyahu’nun 1990’ların sonundaki ilk görev döneminde Mossad başkanı olan Danny Yatom söyleşide, başbakanın ‘gitmesi gerektiğini’ söyledi; yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekerek Netanyahu ile yardımcılarını ‘şahsi çıkarlarını ulusal çıkarların önüne koymakla’ suçladı.

 

‘TEK DEVLET İSRAİL’İN SONU DEMEK’

Yatom, işgal altındaki topraklardan çekilme ihtimalini bile reddeden Netanyahu hükümetini iki devletli çözümden uzaklaşmak ve Filistinlilerle iki uluslu, tek bir devlete doğu ilerlemekle suçladı. Eski Mossad başkanı, tek devletli çözümün ‘bir Yahudi devleti ve demokrasi olarak İsrail’in sonunu getireceğini’ savundu.

‘ÜLKEYİ HASTA ETTİ’

1968-74 arasında Mossad başkanlığı yapan Zvi Zamir de sert konuştu. “Burada çocuklarımız, torunlarımız, onların torunları var. Onların sağlıklı bir ülkede yaşamasını istiyorum ve bu ülke hasta” diyen Zamir, şöyle devam etti: “Kritik bir durumdayız. Netanyahu iktidara geldiğinde ülke bu semptomları gösteriyor olabilir, evet. Ama o ülkeyi, ölümcül bir hastalığın ağır safhasına getirdi.”

EĞİTİM BAKANI: İYİ YÖNDE GİDİYORUZ

Diğer eski Mossad şefleri de benzer eleştiriler yöneltirken, Netanyahu’nun ofisinden bu söyleşi hakkında henüz açıklama yapılmış değil. İlk yanıt ise Netanyahu’nun muhafazakâr hükümetinin Filistinlilere karşı en sertlik yanlısı isimlerinden olan Eğitim Bakanı Naftali Bennett’den geldi. Bennet Twitter hesabından, “Ülke mükemmel bir durumda. Liderliğimizin büyük çoğunluğu için en öncelikli şey ülkemizin iyiliği. İsrail iyi bir yönde ilerliyor” diye yazdı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Patriot satın aldılar! İşte fiyatıPatriot satın aldılar! İşte fiyatıAFP haber ajansı, Polonya'nın ABD'den 3.8 milyar euro karşılığında Patriot hava savunma füzesi satın aldığını duyurdu. Patriot füze savunma sistemleri Polonya'nın başkenti Varşova'ya kurulacak.
Mossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdüMossad başkanları Nutanyahu'ya ateş püskürdüAltı eski Mossad başkanı, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu topa tuttu: Şahsi çıkarlarını ulusal çıkarların önüne koyuyor. Ülkeyi ölümcül bir hastalığın ağır safhasına getirdi.
Çin'den tren iddialarına açıklama geldiÇin'den tren iddialarına açıklama geldiABD Başkanı Donald Trump'la olası görüşmesi öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in başkenti Pekin'i ziyaret etmek için "yüksek güvenlikli" trenle yola çıktığı ileri sürüldü.
Yahudiler'den Müslümanlara küstah çağrı!Yahudiler'den Müslümanlara küstah çağrı!İsrailli fanatik Yahudiler, Hamursuz Bayramı (Pesah) münasebetiyle cuma sabahı kurban merasimi yapacakları için Müslümanlara, Mescid-i Aksa'yı tahliye etme çağrısında bulundu.
Ceyşu’l İslam'dan önemli açıklama!Ceyşu’l İslam'dan önemli açıklama!Suriyeli muhalif grup Ceyşu’l İslam, Doğu Guta'nın kuşatılmış bölgelerinden ayrılmayacaklarını, pazarlıkların hala devam ettiğini açıkladı.
Kuzey Kore'den ziyaret yorumu: Hadi parti yapalımKuzey Kore'den ziyaret yorumu: Hadi parti yapalımKullandığı keskin diliyle dikkat çeken Kuzey Kore resmi haber Ajansı DPKR, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un sürpriz Çin ziyaretini "Ömür boyu kardeşiz" ve " Hadi parti yapalım" yorumuyla duyurdu.
  • Almanları PKK endişesi sardı28 Mart 2018 Çarşamba 12:24
  • Kim'den dünyanın beklediği açıklama geldi28 Mart 2018 Çarşamba 12:24
  • Bir yandan da İran’ı tehdit etti! Tek kalemde 930 milyon dolar28 Mart 2018 Çarşamba 09:40
  • Fransız basını YPG için yardım istedi28 Mart 2018 Çarşamba 08:48
  • Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! Binaların altına gizlemişler28 Mart 2018 Çarşamba 08:45
  • Terör örgütü parti kurdu! ABD'den bu açıklama geldi28 Mart 2018 Çarşamba 08:15
  • Gerilim giderek tırmanıyor! Rest çektiler28 Mart 2018 Çarşamba 07:50
  • Muhtemel Sincar operasyonu öncesi ABD’den yeni adım28 Mart 2018 Çarşamba 07:40
  • Trump ilk anlaşmayı o ülke ile imzalayacak28 Mart 2018 Çarşamba 07:40
  • Dikkat çeken zamanlama:Netanyahu hastaneye kaldırıldı28 Mart 2018 Çarşamba 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri