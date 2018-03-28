Fatih Terim'den Sinan Gümüş kararı!

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçmesiyle birlikte 3 oyuncu adeta gizli kahraman rolü üstlendi. Younes Belhanda, en çok kilit pas yapan oyuncu olarak perde arkasındaki en önmeli isimlerden biri olurken, Sinan Gümüş ve Martin Linnes de Terim ile kendini buldu. 10 numraayı giydiği için herkes Belhanda'dan gol ve asist bekliyor.



Ama o sadece takımının değil ligin de en çok kilit pas veren ismi. Terim'in vazgeçmediği Belhanda, maç başına 2.2 kilit pas ortalaması ile oynuyor. Belhanda, ceza sahasına en çok isabetli orta yapan oyuncular sıralamasında da ikinci. Maç başı 6 isabetli ortayla Galatasaray'ın ise en iyisi. Maç başına 3.6 dripling yapan Belhanda, Galatasaray'ın en çok top çalan ikinci oyuncusu..



SİNAN GÜMÜŞ'E YENİ SÖZLEŞME KARARI



Terim'le öne çıkan bir başka oyuncu da Linnes. Uzun süre beklentileri karşılayamayan Linnes'in performansına tam not veren Terim, bu oyucudan vazgeçmeyecek. Sezon sonunda Galatasaray'da büyük bir değişime imza atmaya hazırlanan Terim, 1 yıl daha sözleşmesi olan Linnes'i 2019 planlarında aslar arasında düşünüyor. Terim, oyuncuyu hem sağ hem de sol bek olarak oynatacak. Terim'in bir diğer jokeri de Sinan Gümüş. Performansı ve disipliniyle hocasının gözüne giren Sinan'a yeni sözleşme teklif edilecek. Sezon sonu kontratı bitecek olan genç oyuncuya, Terim'in onayıyla 3 yıllık imza attırılacak.



İÇ BARIŞ İÇİN İMZA KAMPANYASI



Galatasaray'da eski başkan Adnan Polat'a itibarının iadesi için imza kampanyası başlatıldı. 31 Mart'taki mali genel kurul için şimdiden 500 üye 'İç Barış' başlığı altında hazırlanan önergeyi imzaladı. İmzacılar, 2011'de ibra edilmeyen Polat hakkındaki kararın Yargıtay'da bozulduğu hatırlatılarak, oluşan küslük ve bölünmelere son verilmesi çağrısında bulundu. İmzacılar Polat ve yöneticilerinin gönlünün alınması gerektiğini belirterek, imzalanan önergeyi divan başkanlığına sunacak. Girişimi eski başkanlar Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Mehmet Cansun ve Dursun Özbek de destekliyor.