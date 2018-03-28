28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın'

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Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın'
Çalımbay, pazar günkü derbi için Sosa’ya özel görev verdi. Tangocu da “Elimden gelen her şeyi yapacağım. 3 puanın garantisi benim. Kazanacağız” dedi.
Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın' Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın' Sosa iddialı! 'Galatasaray'ı bana bırakın'

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine tecrübeli oyuncu Sosa'yı özel olarak hazırlıyor. U21 takımı ile oynanan hazırlık maçında 1 gol atan ve futbolu ile göz dolduran Arjantinli 10 numara ile ile yakından ilgilenen Çalımbay, ondan takımına sahada liderlik yapmasını istedi. 

Derbide orta saha oyuncularına önemli görevler düşeceğinin de altını çizen Çalımbay'ın, "Gerek rakibin ataklarını karşılamada gerekse hücuma katkı sağlama açısından bu maçta sana çok iş düşecek. Kaliteni sahaya yansıt ve liderlik özelliğini ortaya koy. Senin sahadaki duruşun ve üretkenliğin bizim için çok önemli" diyerek Sosa'ya özel sorumluluklar yükledi.

 

Son haftalarda daha çok sorumluluk alan Sosa'ya performansını daha yukarılara çekmesi gerektiğini anlatan 54 yaşındaki hoca, "Kariyerinde bir çok kez böyle büyük maçlar oynadın. Tecrüben, sahadaki performansın, sergileyeceğin duruş ve tavırlarla diğer arkadaşlarına öz güven aşılayacaktır. Sahada onları yukarı çekebilirsin. Bu karakter ve güç sende var" dediği öğrenildi.

MERAK ETMEYİN HOCAM

Sosa da hocasına, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. 3 puanın garantisi benim. Benden beklentileri karşılayamadığımın da farkındayım. Takımıma katkı için var gücümle çalışıyorum. Galatasaray'ı yenececeğiz" diyerek hocasına garanti verdi.

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