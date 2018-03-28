28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş

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Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş
Beşiktaş'ın 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Anderson Talisca için transfer açıklaması geldi.
Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş Menajeri açıkladı! Roma, ManU ve Beşiktaş

Talisca'nın menajeri Carlos Leite, oyuncunun muhtemel rotasını Beşiktaş olarak gösterdi. Yaşanan gelişmelere göz atalım;

MONCHI'DEN TALISCA YORUMU

 

Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen isimlerin başında olan Anderson Talisca'nın adı son günlerde özellikle Cengiz Ünder'in formasını giydiği AS Roma ile anılmaya başlarken, Roma Sportif Direktörü Monchi, "Talisca takibimizde ama şu anda onunla ilgili bir karar vermiş değiliz" sözlerini kullanmıştı

Çizme basını Talisca haberlerine yer vermeye devam ederken Monchi bir kez daha konuşarak, "Talisca beğendiğimiz bir futbolcu. Buna rağmen transfer konusunda bir girişimde bulunmadık" açıklamasını yaptı.

TALISCA'NIN MENAJERİNDEN ROMA AÇIKLAMASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Talisca'nın Roma'nın radarında olduğu gelişmesi sıcaklığını yitirmedi. İtalyan basınında bu kez Talisca'nın menajeri Carlos Leite'ye ulaşıldı. Brezilyalı yıldızın menajeri de Monchi'yi doğrulayarak, "Talisca konusunda şu anda size bir şey söyleyemem. Oyuncumu Roma'ya getirmek için de Monchi ile iletişime geçmedim" dedi.

BİR AÇIKLAMA DA PORTEKİZ'DEN; MANU VE BEŞİKTAŞ

Carlos Leite, İtalyan basınının ardından gün içinde bir de Portekiz'de gündemi değerlendirdi.

Manchester United iddiaları hakkında, "Manchester United'ın bir ilgisi olup olmadığını bilmiyoruz. Ne ben ne de oyuncumun böyle bir bilgisi yok. Ancak kulüpler görüşüyorsa, başka bir şey. Ancak ben oyuncunun menajeri olarak kimseyle görüşmedim. Aslında sezon sonuna kadar Beşiktaş dışında kimseyle görüşmeyi planlamıyoruz. Beşiktaş'ın, herkesin saygı duyması gereken bir satın alma opsiyonu var. O zamana kadar ben ya da oyuncumun başka bir kulüple görüşmesi de bir şey değiştirmeyecek. Beşiktaş opsiyonu kullanırsa, Beşiktaş'ta kalacak" " şekilnde konuştu

Anderson Talisca, sezonun ikinci yarısında lig maçlarında 7 gol kaydetti takımın en skoreri oldu.

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