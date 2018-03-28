28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...

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'Size de kredi çıkartabiliriz' mesajıyla 5 bin kişiyi dolandıran çetenin 70 üyesi gözaltına alındı. Çete mensupları vurgun yaptıkları parayla Mısır'a tatile gitmiş.
Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...
Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar... Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar... Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...

İstanbul’un da arasında bulunduğu 3 ilde çağrı merkezi adı altında açtıkları ofislerden, "krediniz onaylandı" ve "size de kredi çıkartabiliriz" şeklinde mesaj gönderip tuzağa düşürerek, 5 bin kişiyi dolandırdığı tespit edilen bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 70 şebeke üyesi gözaltına alındı.

Başını Bilal Gökçimen isimli dolandırıcının çektiği, 10 ay önce kurulan şebekenin, ilk incelemelere göre ilk 4 ayda 2 milyon liralık bir vurgun yaptığı tespit edildi. 51 mensubu tutuklanıp cezaevine konan şebekenin elebaşı ve mensuplarının vurgundan elde ettiği paralarla Mısır'a tatile çıkıp dalış turlarına katıldığı öğrenildi.

 

ÇAĞRI MERKEZİ ADI ALTINDA, 5 AYRI DOLANDIRICILIK OFİSİ 

İstanbul, İzmir ve Tekirdağ'da çağrı merkezi adı altında kurdukları 5 ayrı dolandırıcılık ofisinden, "krediniz onaylandı", "size de kredi çıkartabiliriz" şeklinde mesajları gönderdikleri vatandaşlardan kendilerine geri dönüş yapanlara, kendilerini bankalarla anlaşmalı danışmanlık hizmeti veren Kredi Pro Firması'nın görevlisi olarak tanıtan şebeke üyesi şüpheliler, telefonla temasa geçtikleri vatandaşlardan kimlik ve adres bilgilerini aldılar. 

500 LİRA MASRAF, 400 LİRA EVRAK KARGO ÜCRETİ

Kimlik ve adres bilgileri alınan vatandaşlara "Kredinizi banka hesabınıza yatıracağız. Size vereceğimiz onay kodu ile işlem masrafı olarak ön ödeme yapmanız gerekiyor" diyerek sözde onay koduyla PTT ve kargo firmalarına yönlendirildi. PTT ve kargo firmalarına giden mağdurlar, çete üyelerinin verdikleri hesaplar ile isimlere işlem masrafı adı altında 500'er lira para yatırdı. Kredi için gerekli bilgilerin kendilerine yollandığını düşünen ve isimlerine gelen evrak kargo paketlerini de 400'er lira ödeyerek alan vatandaşlar, daha sonra irtibat halinde oldukları telefon numaralarına ulaşamadılar. Telefonlara cevap alamayıp, bekledikleri kredilerinde banka hesaplarına yatmadığını gören vatandaşlar dolandırıldıklarını fark ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

51 TUTUKLAMA, 19 ADLİ KONTROL

Şikayetler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İstanbul Polisi, yaptığı altı aylık takiple şebeke üyelerinin çağrı merkezi olarak kullandıkları adresleri tespit etti. İstanbul, Tekirdağ ve İzmir'de şebekeye ait 5 çağrı merkezi ofisine baskın yapan ekipler, şebeke elebaşı olarak belirledikleri Bilal Gökçimen isimli dolandırıcıyı İzmir'deki lüks villasında yakalayarak gözaltına aldı. Çağrı merkezlerinde çalışan ve şebeke elebaşının talimatları doğrultusunda vatandaşları tuzağa düşürerek dolandıran aralarında kadınlarında bulunduğu 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki 15 günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 51'i tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

AİLECEK MISIR TURU

Şebekeye yönelik operasyonda, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlenen 87 dizüstü bilgisayar, 160 sim kart, 14 harici disk, 161 cep telefonu, 24 harici bellek, 10 hafıza kartı, 8 tablet bilgisayar, kişisel bilgilerin bulunduğu not defteri, çok sayıda fatura, ajanda, sözleşme ve makbuz ele geçiren siber polisi, yaptığı çalışmalarda şebekenin elebaşı Bilal Gökçimen'in vurgundan elde ettiği paralarla ailesi ile birlikte geçtiğimiz Haziran ayında Mısır'a tatile gittiğini ve dalış turlarına katıldığını tespit etti. 

VURGUNUN TAM MİKTARI ARAŞTIRILIYOR

Şebeke liderinin sosyal medya hesabından ulaşılan fotoğraflarla ortaya çıkan vurgun tatiline katılan Gökçimen'in eşi Tuğçe Gökçimen ile çete üyesi G.A.'nın sekiz aylık hamile olmaları ve doğumlarının yakın olması sebebiyle sağlık durumları göz önüne alınarak adli kontrolle serbest bırakıldıkları öğrenildi. 10 ay önce kurulan şebekenin, 4 aylık süre zarfındaki vurgununun 2 milyon lira olduğunu tespit eden polisin, şebekenin geriye kalan 6 aylık vurgun süresine yönelik çalışmaları ise devam ediyor.

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