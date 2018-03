Başbakan Binali Yıldırım, "Bu bir devrim! Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Akıl teri döktük ve bugün milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye kalkınıyorsa bunun arkasında iş alemi var ve sizin gibi değerli girişimcilerimiz var. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek, ülke olarak bundan karlı çıkarız. Geçtiğimiz haftalarda mecliste görüşülerek kabul edilen "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" ile ilgili maddeler bir seferde yapılan en büyük reformlardan birisidir. Hazırlıkları devam eden 67 maddelik bir paket var. Bunu da yakın zamanda meclise sunacağız.

ŞİRKET KURMAK ÇOK KOLAY

İş yapmak isteyenler şirket kurmak istiyor. Önceden 1 ayda şirket açılabiliyordu. Artık 1 saat içinde şirket kurulabiliyor. Bu ciddi bir ilerlemedir.

Şirket kurmak için Ticaret Sicil Müdürlüklerine gidilecek. Maliyet 3'te 1 oranında düştü. 650 TL'ye şirket kurulabilecek.

BU YIL SONUNDAN İTİBAREN...

Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim! E-devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-devlet üzerinden yapılacak. Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.

Türkiye offlıne değil online olan bir ülke konumundadır. Baz istasyonlarımızın bir gerçeği olduğunu da kabul etmemiz lazım. Bizim standartlarımız elektromanyetik dalga yayılımı açısından AB'nin izin verdiği ölçünün 4'te 1'i durumunda.

