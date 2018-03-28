28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...

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Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...
Adana'da kız çocuğa tecavüz etti iftirası sonucu kızın babası tarafından öldürülen ve sonra suçsuz olduğu anlaşılan gencin babası Ali Yıldırım, yaşananlara isyan etti. Baba ve anne çocuklarının kıyafetlerini koklayıp öperek gözyaşlarına boğuldu.
Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu... Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu... Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...

Adana Yüreğir'de 14 Ağustos 2017’de tecavüz ederek kızını hamile bıraktığı iddiasıyla Muhammet Reşit Yıldırım’ı öldüren Emrah B. gözaltına alınıp sağlık kontrolüne götürülürken, “13 yaşındaki kızıma tecavüz etti. Ben bu cinayeti, başka kızların başına gelmesin diye işledim” demişti.

Tutuklanan Emrah B.’nin yargılandığı davada, Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nden gelen raporda öldürülen gencin bebeğin babası olmadığı ortaya çıkmış, 'Muhammet Reşit Yıldırım'dan alınan örnekler ve F.B.'ye ait olan cenindeki doku örneklerinde baba-çocuk ilişkisi bakımından uyum bulunmamaktadır' denilmişti.

"BEN OĞLUMUN CENAZESİNİ BEDDUALARLA KALDIRDIM

Adana'da 8 ay önce 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği ve hamile bıraktığı ileri sürülerek kızın babası tarafından öldürülen 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ın, bebeğin babası olmadığı ortaya çıktı. Öldürülen çocuk Muhammet Reşit Yıldırım'ın acılı babası Ali Yıldırım, oğlunun mezarını ziyaret ederek, "Ben oğlumun cenazesini beddualarla kaldırdım, bu yüzden oğlum ikinci kez öldü, adalet istiyorum" dedi

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada F.N.B., kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını söyledi. Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını söyleyen F.N.B., "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim. Babamdan korktuğumdan dolayı bunu söylemedim. Özür dilerim, pişmanım" dedi. 15 yaşındaki kız çocuğu dün tutuklandı.

'OĞLUM TOPRAĞIN ALTINDA GERİSİ YALAN'

Çocukları atılan bir iftira sonucu hayatını kaybeden baba Ali (41) ile anne Fatma Yıldırım (38) ise perişan olmuş durumda. Beyin küçülme rahatsızlığı olan anne Yıldırım'ın hastalığı, oğlu iftiraya kurban gidince aniden ilerledi. Şimdi ayakta güçlükle durabilen acılı anne konuşmakta zorlanıyor, hiçbir iş yapamıyor. Anne ve baba çocuklarının odasında yattığı yere fotoğrafını ve kıyafetlerini koyup onları seviyor. Baba oğlunun kıyafetlerini öpüp koklayarak gözyaşlarına boğuluyor. Baba Yıldırım ise hem eşine ve geride kalan çocuklarına bakmak hem de çıkan dedikodulardan dolayı yaptığı fırıncılık işini bırakmak zorunda kaldı.

'KIZIN ÖZÜR DİLEMESİ BU SAATTEN SONRA NEYİ DEĞİŞTİRİR Kİ'

Baba Yıldırım mahkemede her şeyin ortaya çıktığını belirterek, "Duruşmada bizim de tahmin ettiğimiz gibi kızın kendi akrabası tarafından tecavüze uğradığı anlaşıldı. Bizim çocuğumuzla kesinlikle alakası yok. Çocuğumuzun üzerine bir iftira attılar ve bunun sonucunda oğlumuzu kaybettik. Kızla sevgili olmamış yani yüz yüze bile gelmemiş sadece olaydan sonra kendini temize çıkarmak için mesaj yazmış, sonrasında da babaya anlatılmış olay ondan sonra da oğlumun ölümüne sebep oluyorlar. Bebek de kendi akrabalarından çıktı" dedi.

Kızın kendilerinden özür dilediğine dikkat çeken baba Yıldırım şunları kaydetti:

"Kız bizden özür diledi ama bu saatten sonra neye yarar ki... Benim çocuğumu mezardan çıkarııp getirecek değil. Benim çocuğum gittikten sonra özür dilese ne olur dilemese ne olur, gencecik bir çocuğun ölümüne sebep oldu. Bir hiç uğruna oğlum öldü ve çok sıkıntıdayım ben bu sürede 8 ay işsiz kaldım. Daha doğrusu ben insanların tepkisinden dolayı işsiz kaldım. Herkes soruyordu nasıl oldu diye, bu durumda daha fazla devam edemedim, işi bıraktım."

Yıldırım işini kaybettiğini, eşinin rahatsızlığının ilerlediğini ifade ederek, "Eşim rahatsız, ayakta duramıyor bu süreçte hastalığa düştü ve çocuğumuzu kaybettik perişan durumdayız. Kızdan ve anneden şikâyetçiyiz. Katil de itiraf etti 'Bana bunu kızı ve annesi' yaptırdı diyor. Kendi ailesini sorguya çekmeden gelip benim oğlumu öldürdü. Benim çocuğum bu konudan hiç bahsetmedi ve 16 yaşında bir çocuğu silah çekip vuramazsın. Bugün 16 yaşındaki bir çocuğun kafasına 3 tane kurşun sıkıp ondan sonra ben haklıyım deyip kendini piyasaya çıkarmanın bir gereği yok" dedi.

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