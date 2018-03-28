28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 28°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 114.348 -1.59
  • Altın: 171,707 -0.27
  • Dolar: 4,0041 0.64
  • Euro: 4,9461 0.13

Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyor

»
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır" dedi.
Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyor
Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyor Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyor Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredildi. Bu kapsamdaAnkara'da bir otelde pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin devir töreni düzenlendi. Programda konuşan Bakan Soylu, devletin insan odaklı bir anlayışla kendini sürekli yenilediği ve bu yenilenmenin modernliğin gereği olarak algılandığı bir sürecin içinden geçildiğini kaydetti. İletişimin artması, bilginin yayılması ve insanların kurumlardan beklentilerini arttırmasının bu değişimi zorlayan sebeplerin başında geldiğini ifade eden Soylu, "Değişimi zorlayan bir başka sebep de verimlilik artışıdır. Teknolojinin getirdiği kolaylıklar karşımızda dururken hala eskinin alışkanlıklarında ısrar etmek zamandan, mekandan, maliyetten büyük bir israftır. Gelişen teknolojiyi devlete entegre etmek, kamuyu durağanlıktan kurtarmak, kamu hizmetini daha düşük zaman ve para maliyetiyle gerçekleştirmek, modern zamanların temel hedeflerinden biri olmalıdır" diye konuştu.

"2 NİSAN'DAN İTİBAREN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU YAPILACAK"
 
Soylu, özellikle kamu verimliliğini arttırma noktasında Bakanlığın ürettiği bazı hizmetlerin yapısında değişiklikler ve sadeleştirmeler yapma kararı aldıklarını belirterek, bu kapsamda öncelikle bir hizmet sunumu envanteri çıkarttıklarını kaydetti. Soylu, bu envanterde yaptıkları incelemelerde sundukları bütün hizmetlerden toplam 2 bin 185 belge istendiğini gördüklerini anlatarak, yaptıkları çalışmalarla bu belgelerden şimdilik 754 tanesini kaldırdıklarını dile getirdi. Bir önemli avantajın da vatandaşın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmaya gerek kalmamaması olduğunu belirten Soylu, "2 Nisan'dan itibaren tüm bu işlemler için ilçe nüfus müdürlüklerimize başvuru yapılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacağından vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacaktır. Ayrıca ehliyetin, nüfusun, pasaportun verilerini bilgi için kullanabilme imkanına da sahip olabilecektir. Biz vatandaşımızdan belge istemeyeceğiz. Çünkü, birçok kurumla yapmış olduğumuz entegrasyonla vatandaşlarımızın bilgilerini bilişim üstünden temin edeceğiz ve vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlayacağız. Biyometrik veriler, yani el ve parmak izleri, şimdi nüfus idaresinde de yepyeni sisteme geçiyoruz. Bu el ve parmak izleriyle ilgili olarak da bu yeni geçtiğimiz sistemde vatandaşımız bir kere bu parmak izini ehliyete, pasaporta veya nüfus kağıdına verdiğinde, bunun sadece bir sonra geldiğinde teyidi yeterlidir. Teyidi yeterli olduğu andan itibaren depoda olan bilgisini alacak, getirecek ve onun üzerinden de eşleştirecektir. Bu modern bir hizmettir, esas itibariyle vatandaşımızın olağan hayat akışını kolaylaştıran bir hizmettir" şeklinde konuştu.
 
NOTERLERE DEVREDİLEN ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİNİN RAKAMLARINI AÇIKLADI
 
Bakan Soylu, 1 Şubat 2018'de Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği ve İçişleri Bakanlığının üçlü bir entegrasyona gittiğini, bu kapsamda araç sicil ve tescil işlemlerinin noterlere devredildiğini aktararak, "Bu sayede vatandaşımız büyük bir tasarruf sağladı. Sadece bizim bu konuyla ilgili azalttığımız maliyetten dolayı aynı zamanda kurumlararası gidip gelmekten kurtuldu. Gittiği yerde net bir şekilde tek bir işlemi yapabilme kabiliyetine sahip oldu, vatandaşımız özellikle bu işteki aracılardan ve oraya ödeyeceği maliyetten de kurtuldu. Şu anda gerçekleştirilen işlem sayısı 1 milyon 220 bin. Bu önemli bir rakam" dedi.
 
20 MİLYON 500 BİN KİŞİ YENİ KİMLİĞİNE KAVUŞTU
 
Türkiye Cumhuriyet kimlik kartı projesinin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Soylu, şu ana kadar 20 milyon 500 bin yeni kimliğin verildiğini bildirdi.
 
Bakan Soylu, yapılan bu düzenlemeyle pasaport başvuru noktasının 503 merkezden 761 merkeze, sürücü belgesi başvuru noktasının ise 596 merkezden 690 merkeze çıktığını kaydetti. Soylu, "İnşallah 2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır. Özellikle emniyet teşkilatı üzerindeki bürokrasi ve evrak yükü ortadan kalkacak. Burada açığa çıkacak önemli miktardaki emniyet yetkililerimizi asli görevlerinde, özellikle trafik denetlemelerinde kullanmak üzere bir planlama içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldiTürk Standartları Enstitüsü(TSE), Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar standardını yayınladı.
Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyorSon günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır" dedi.
Rehber uygulamalara incelemeRehber uygulamalara incelemeRehber uygulamalarına yönelik çok sayıda şikayetin ardından GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.
Yerli otomobilin tasarımı ile ilgili ilk sinyalYerli otomobilin tasarımı ile ilgili ilk sinyal"Türkiye'nin otomobili"ni üretecek "5 babayiğit"ten biri olan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobilin tasarımının da yerli ve milli olacağını açıkladı.
Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK'ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı.
Külliye'yi bombalayan hain pilottan itirafKülliye'yi bombalayan hain pilottan itirafFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına itiraflarda bulundu.
  • İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi28 Mart 2018 Çarşamba 14:42
  • Bakan Yılmaz’dan atama müjdesi28 Mart 2018 Çarşamba 14:41
  • Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...28 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Yıldırım: Bu bir devrim! Bu yıl sonundan itibaren28 Mart 2018 Çarşamba 13:58
  • Kılıçdaroğlu'nun hastalığının tedavisi yok28 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Milyonlar kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti28 Mart 2018 Çarşamba 13:20
  • Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...28 Mart 2018 Çarşamba 13:17
  • Camiye gidenler fark etti! Küçük çocuğa..28 Mart 2018 Çarşamba 13:12
  • Bakanlık'tan son dakika Afrin kararı!28 Mart 2018 Çarşamba 13:07
  • Orman'ın Sürpriz Afrin planı28 Mart 2018 Çarşamba 13:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri