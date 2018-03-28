28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 28°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 19°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 20°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 115.750 -0.38
  • Altın: 171,720 -0.26
  • Dolar: 3,9951 0.41
  • Euro: 4,9565 0.34

İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi

»
İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi
Yunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki" dedi.
İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı.

AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan hükümet ortağı ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi. 

Kaçikis’e ilk tepki aynı partinin milletvekili Dimitris Kammenos’dan geldi. Kammenos “Kostas Kaçikis, 2 Yunan askerinin ailelerinden özür dilemelidir. Yunan askerleri değiş-tokuş için ürün değildir. Hata yapmıştır. Siyasetçilerin kişisel görüşler dile getirmemelerini tavsiye ederim” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, daha önce 2 Yunan askerinin Türkiye’de "rehin" olduğunu iddia etmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK'ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı.
İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifiİlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifiYunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki" dedi.
Bakan Yılmaz’dan atama müjdesiBakan Yılmaz’dan atama müjdesiMilli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmen ataması gerçekleştireceklerini belirterek, “Bu öğretmenlerden en az bin öğretmeni de Van’a gönderme konusunda mutabakata vardık” dedi.
Külliye'yi bombalayan hain pilottan itirafKülliye'yi bombalayan hain pilottan itirafFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına itiraflarda bulundu.
Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...'Size de kredi çıkartabiliriz' mesajıyla 5 bin kişiyi dolandıran çetenin 70 üyesi gözaltına alındı. Çete mensupları vurgun yaptıkları parayla Mısır'a tatile gitmiş.
Yıldırım: Bu bir devrim! Bu yıl sonundan itibarenYıldırım: Bu bir devrim! Bu yıl sonundan itibarenBaşbakan Binali Yıldırım Beştepe'de ekonomi toplantısında, ekonomi ile ilgili kapsamlı bir eylem planı hazırladıklarını ve yakın zaman da kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
  • Kılıçdaroğlu'nun hastalığının tedavisi yok28 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Milyonlar kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti28 Mart 2018 Çarşamba 13:20
  • Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...28 Mart 2018 Çarşamba 13:17
  • Camiye gidenler fark etti! Küçük çocuğa..28 Mart 2018 Çarşamba 13:12
  • Bakanlık'tan son dakika Afrin kararı!28 Mart 2018 Çarşamba 13:07
  • Orman'ın Sürpriz Afrin planı28 Mart 2018 Çarşamba 13:06
  • Mustafa Balbay terör yandaşlarını savundu28 Mart 2018 Çarşamba 13:00
  • İşte o gece Erdoğan'ı arayan 31 geminin rotası28 Mart 2018 Çarşamba 12:40
  • Ayşenur Arslan'a tokat gibi cevap!28 Mart 2018 Çarşamba 11:51
  • AB Zirvesi sonrası Yunan basını çizdi28 Mart 2018 Çarşamba 11:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri