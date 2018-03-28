İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi

Yunanistan milletvekili Kostas Katsikis, "Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Yunan askeri ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından Yunan medyasında 8 darbeci asker ile 2 Yunan askerinin takas edilmesi tartışması başladı.

AÇIK AÇIK SÖYLEDİ

Yunanistan’ın Skai televizyonunda programa katılan hükümet ortağı ANEL partisi milletvekili Kostas Katsikis, “Açıkça konuşalım, Erdoğan 2 Yunan askeri ile 8 Türk askerini takas etmek istiyor. Hükümetler yargıyı aşabilirse bunun ne maliyeti olur ki. Zaten Savunma Bakanı rehin derken bunu kastediyor. Rehineler takas edilir" dedi.

Kaçikis’e ilk tepki aynı partinin milletvekili Dimitris Kammenos’dan geldi. Kammenos “Kostas Kaçikis, 2 Yunan askerinin ailelerinden özür dilemelidir. Yunan askerleri değiş-tokuş için ürün değildir. Hata yapmıştır. Siyasetçilerin kişisel görüşler dile getirmemelerini tavsiye ederim” dedi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, daha önce 2 Yunan askerinin Türkiye’de "rehin" olduğunu iddia etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada, 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasını isteyen AB yöneticilerine darbeci askerleri hatırlattığını belirterek, "Ben adaletten daha büyük değilim. Olay yargı aşamasında" demişti.