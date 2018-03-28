28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:21Güneş 06:48Öğle 13:15İkindi 16:45Akşam 19:31Yatsı 20:52
    • 28°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 17°C Ağrı
    • 20°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 22°C Antalya
    • 18°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 19°C Balıkesir
  • BIST: 114.348 -1.59
  • Altın: 171,707 -0.27
  • Dolar: 4,0041 0.64
  • Euro: 4,9461 0.13

'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi

»
Türk Standartları Enstitüsü(TSE), Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar standardını yayınladı.
'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi
'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi 'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi 'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi

Buna göre tabelada yabancı ifade, Türkçe kelimenin yüzde 25’i büyüklüğüne olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığının 'tahammül sınırı'nı aştığını belirtmişti.

Dünya gazetesinin haberine göre, TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz, özellikle büyük kentlerde gelişigüzel tasarlanmış, yabancı kelimelerin kullanıldığı, imla hatalarının olduğu tabelaların görüntü kirliliği oluşturduğunu söyledi. Bunun önüne geçmek için standart belirlediklerini ifade eden Korkmaz, tabelada Türkçe kelime kullanımının esas olduğunu ancak yabancı kelime kullanılacaksa bunun Türkçe kelimenin yüzde 25'i büyüklüğündeki puntolarla yazılma kuralı getirildiğini bildirdi.

Korkmaz, tabelaların ebatlarının binanın büyüklüğü ile orantılı ve binanın mimari özelliğine uygun olması, iklim şartlarına dayanabilir malzemeden yapılması kuralı getirildiğini, ayrıca ışıklı veya ışıksız olabileceğini belirtti.

Erdoğan işaret etmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tabela, yazışma ve konuşmalarda yabancı kelimeleri kullanma alışkanlığının "tahammül sınırı"nı aştığını belirterek Erdoğan, "Türkçemizde internet ortamı başta olmak üzere pek çok mecrada yeni bir bozulma süreci yaşıyoruz. Bu konuda aileden, okula, basın yayın kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkese düşen önemli görevler var. Osmanlı Türkçesi'nin okullarda öğretilmesi gerekiyor" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldi'Tahammül sınırını aştı demişti! Sınırlama geldiTürk Standartları Enstitüsü(TSE), Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar İçin Kurallar standardını yayınladı.
Son günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyorSon günler! Yeni dönem 2 Nisanda başlıyorİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2 Nisan tarihinden itibaren pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemleri tamamen nüfus müdürlükleri eliyle gerçekleşecek ve vatandaşlarımız daha yüksek standartlarda ve hızla bir hizmete kavuşmuş olacaktır" dedi.
Rehber uygulamalara incelemeRehber uygulamalara incelemeRehber uygulamalarına yönelik çok sayıda şikayetin ardından GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.
Yerli otomobilin tasarımı ile ilgili ilk sinyalYerli otomobilin tasarımı ile ilgili ilk sinyal"Türkiye'nin otomobili"ni üretecek "5 babayiğit"ten biri olan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobilin tasarımının da yerli ve milli olacağını açıkladı.
Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Yaralı terörist ifade verdi: Yakalandı!Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde yaralı olarak yakalanan teröristin ifadesi sonrasında PKK/KCK'ya eleman kazandıran bir kişi düzenlenen operasyonla çalıştığı inşaatta yakalandı.
Külliye'yi bombalayan hain pilottan itirafKülliye'yi bombalayan hain pilottan itirafFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit, cezaevinde görüştüğü ablasına itiraflarda bulundu.
  • İlk kez söylediler! Türkiye'ye takas teklifi28 Mart 2018 Çarşamba 14:42
  • Bakan Yılmaz’dan atama müjdesi28 Mart 2018 Çarşamba 14:41
  • Yok böyle vurgun: O parayla bakın ne yapmışlar...28 Mart 2018 Çarşamba 14:20
  • Yıldırım: Bu bir devrim! Bu yıl sonundan itibaren28 Mart 2018 Çarşamba 13:58
  • Kılıçdaroğlu'nun hastalığının tedavisi yok28 Mart 2018 Çarşamba 13:40
  • Milyonlar kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti28 Mart 2018 Çarşamba 13:20
  • Kabusları bitmiyor! Oğlundan, eşinden, işinden oldu...28 Mart 2018 Çarşamba 13:17
  • Camiye gidenler fark etti! Küçük çocuğa..28 Mart 2018 Çarşamba 13:12
  • Bakanlık'tan son dakika Afrin kararı!28 Mart 2018 Çarşamba 13:07
  • Orman'ın Sürpriz Afrin planı28 Mart 2018 Çarşamba 13:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri