3 kadın, sokakta gördükleri adamı kaçırmaya kalktı!

Çin'de bar çıkışında yanında bir kadınla birlikte taksi bekleyen adam, yan tarafta taksi bekleyen 3 kadın tarafından kaçırılmaya çalışıldı.

Zorla taksiye bindirilmek istenen adam direndi. Yanındaki kadın arkadaşı da barın güvenlik elemanlarından yardım istedi. Güvenliğin gelmesiyle de ortalık tam bir savaş alanına döndü. Zira sarhoş kızların yanındaki adam da kavgaya karışmıştı. Yakışıklılığının bedelini ödeyen adam bir süre sonra olay yerinden kaçmayı başardı.

KADINLARA HAPİS CEZASI!

Polisin gelmesiyle üç kız ve yanlarındaki adam gözaltına alındı. Nefislerine hakim olamayan genç kızlar 47 dolarla birlikte yedi gün hapis cezası alırken, yanlarındaki adama da polise direnmek suçundan 80 dolar para cezası verildi. Yakışıklı olmanın cezasını çeken talihsiz adam ise konu hakkında bir açıklama yapmadı.