Netanyahu'dan skandal ezan kararı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarının yoğunlaştığı bir süreçte, Kudüs ve İsrail'de camilerde ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasına yasak getiren yasa tasarısını yeniden gündeme getirmeyi amaçlıyor.

Söz konusu yasa tasarısı son olarak Knesset'teki Anayasa Komitesi tarafından ocak ayında gündeme getirilmiş, ancak dindar Yahudileri temsil eden koalisyon hükümetindeki Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partileri tarafından reddedilmişti.

Bunun üzerine Anayasa Komitesi'nden düşmemesi için tasarı gündemden kaldırılmıştı.

İsrail'de ezanın 23.00-07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, Mart 2017’de Knesset'te yapılan ilk oylamada 55 oyla kabul edilmiş, 48 milletvekili ret oyu vermişti. Tasarının, yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

EZAN YASAĞI

Kamuoyunda "ezan yasağı" olarak adlandırılan kanun tasarısı "beş vakit ezanı kapsayacak" şekilde 2017'nin ilk aylarında gündeme gelmiş ancak İsrailli siyasetçiler, Yahudilerin “Kutsal Cumartesi” (Şabat) günlerinde ve diğer bazı ritüellerinde çaldıkları “Şofar”ın da yasaklanma riski nedeniyle tasarıya karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine, İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrailli siyasetçilerin bu kaygısını giderecek şekilde yasanın yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatmıştı.

Söz konusu yasa tasarısı Netanyahu'nun talimatı doğrultusunda, ezanın 23.00 ile 07.00 saatleri arasında hoparlörlerden okunmasını yasaklayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesi halinde "sabah ezanının hoparlörlerden okunması yasağına" uymayan camiler hakkında, bin 200 ila 2 bin 600 dolara varan para cezaları verilebileceği belirtiliyor.