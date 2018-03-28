Rusya: Kanıtlayın yoksa cinayet girişimi sayarız!

Rus Dışişleri, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia’nın İngiltere’de zehirlenmesinin ardından Batı ile Rusy arasındaki gerilim derinleşiyor. Rusya Dışişleri’nden sert bir açıklama geldi.

Londra’nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığını ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, “İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor” ifadelerini kullandı.

‘KANIT SUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İNGİLİZ TARAFINDA’

İngiliz hükümetinin olayın esas gerekçelerini aydınlatma ve failleri açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığına dikkat çeken bakanlık, bu durumun İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ettiğinin altını çizdi. Londra yönetimine İngiliz istihbaratının dahli olmadığını ispatlama çağrısı yapan Rus Dışişleri, aksi halde Skripal olayını Rusya vatandaşına yönelik bir saldırı olarak değerlendireceklerinin altını çizdi. Bakanlık, “Eğer Rus tarafına tatmin edici kanıtlar sunulmazsa, ciddi siyasi provokasyon sonucunda vatandaşlarımızın hayatına saldırı düzenlendiğini düşüneceğiz. Bu olayda kanıt sunma yükümlülüğünün İngiliz tarafında olduğunun altını bir kere daha çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski casusla kızının 4 Mart’ta bilinçlerini kaybetmiş bir biçimde bulundukları Salisbury kentine yakın mesafede bulunan, kimyasal silah üretme çalışmalarının yapıldığı gizli Porton Down laboratuvarının faaliyetleri hakkında bilgi verilmediğini kaydeden bakanlık, laboratuvarın İngiliz ordusuyla Skripaller zehirlenmeden bir gün önce gerçekleştirdiği kimyasal ve biyolojik zehirlenmeyle mücadeleye yönelik ‘Zehirli Hançer’ tatbikatı hakkında açıklama yapılmadığına işaret etti.

Rus Dışişleri, “Skripal olayının tüm koşulları üzerinde yapılan analiz, İngiliz hükümetinin Salisbury’deki olayın esas gerekçelerini ve faillerini açığa çıkarma konusunda ilgisiz davrandığını ortaya koyuyor. Bu, bizi İngiliz istihbaratının olayda parmağı olabileceği düşüncesine sevk ediyor”diye vurguladı.

‘LONDRA ‘RUSYA’NIN SUÇU’ ÖNYARGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR’

Bakanlık, Londra yönetiminin ‘Rusya’nın suçu önyargısı’ oluşturmak için dünya genelinde çaba sarf ettiğini de kaydederek şöyle devam etti: “Bilinçli ve önceden planlanmış bir cepheleşmeyi körükleme, Rusya sınırlarında güç gösterisi yapma girişimi var. Salisbury’deki olayın objektif ve kapsamlı olarak ele alınması amacını taşıyan siyasi-diplomatik işbirliğini engelleme çabası aşikar.”