28 Mart 2018 Çarşamba12 Recep 1439
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ABD'de Trump hakkında şok karar!

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ABD'de Maryland Yargıcı, Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi. Yargıç izin gerekçesi olarak anayasa ihlalini gösterdi.
ABD'de Trump hakkında şok karar!
ABD'de Trump hakkında şok karar! ABD'de Trump hakkında şok karar! ABD'de Trump hakkında şok karar!

ABD'de Maryland Yargıcı Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.

SÜREÇ, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KADAR GİDEBİLİR

Açılacak dava sonunda, Trump'ın azledilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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