ABD'de Trump hakkında şok karar!

ABD'de Maryland Yargıcı Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.
SÜREÇ, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KADAR GİDEBİLİR
Açılacak dava sonunda, Trump'ın azledilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.
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ABD'de Maryland Yargıcı Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına izin verdi.
SÜREÇ, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNE KADAR GİDEBİLİR
Açılacak dava sonunda, Trump'ın azledilmesinin de ihtimal dahilinde olduğu konuşuluyor.
AYRINTILAR GELİYOR...