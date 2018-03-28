İsrail, katliama hazırlanıyor! 100 keskin nişancı

İsrail ordusu Cuma günü Filistinlilerin Gazze sınırında düzenleyeceği dev gösteriler için 100’den fazla keskin nişancı yerleştirdiğini açıkladı.

Cuma günü düzenlenecek olan protesto gösterilerine binlerce Filistinlinin katılması bekleniyor. İsrail, Filistinliler'in protesto gösterisine karşı 100 keskin nişancıyı Gazze sınırlarına yerleştirdiğini açıkladı.

"İsrail insanları korkutmaya çalışıyor"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik gerginliği tırmandırma adımları atarak ve direnişin mevzilerini hedef alarak, 'Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü'nü başarısızlığa uğratmak için ." ifadesini kullandı.

Saldırının, "Filistin halkının düşmanın planlarını altüst etme ve haklarını geri alma konusundaki ısrarı nedeniyle İsrail'in yaşadığı krizin bir yansıması" olduğunu kaydeden Berhum, İsrail'in, Filistinlilerin iradesini ve direnişini kırma çabalarının başarılı olamayacağını vurguladı.

Filistinli grupların çağrısıyla 30 Mart'ta Gazze-İsrail sınırında barışçıl "Büyük Dönüş" yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.