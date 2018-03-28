29 Mart 2018 Perşembe12 Recep 1439
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Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti

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Google, Android işletim sisteminde Java programlama dilini kullandığı için Oracle'a tazminat ödemeye mahkum edildi.
Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti
Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti Google milyarlarca dolarlık davayı kaybetti

Amerikan teknoloji şirketi Oracle, Google'ın Android işletim sisteminde Java programlama dilininkullanılmasıyla ilgili açtığı telif hakkı davasında temyiz sürecinde başarıya ulaştı.

Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, dün verdiği kararda Google'ın Android işletim sistemini üretirken Oracle'a ait Java programlama arayüzlerini (APİ) kullanmasının şirketin telif haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

 

Temyiz kararı, federal mahkemenin daha önce verdiği hükmünü tersine çevirerek Google'ı tazminata mahkum etti. Tazminat miktarına karar verilmesi için dava federal mahkemeye geri dönecek.

ORACLE 9 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT TALEP EDİYORDU

Oracle, telif hakkı ihlali nedeniyle Google'dan 9 milyar dolar tazminat talep ediyordu.

Oracle'ın San Francisco Federal Mahkemesine açtığı davada jüri 2016'da aldığı kararla tazminata gerek bulunmadığına hükmetmişti. Mahkeme, Google'ın Android'in yapılandırılması sırasında Java programlama dilinden adil kullanım koşulları çerçevesinde faydalanıldığı yönündeki savunmasını haklı bulmuştu.

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