29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Örgütlenmeye çalışan FETÖ'cülere dev operasyon

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Balıkesir merkezli İzmir, Manisa, Uşak ve Denizli’de tekrar oluşuma girmeye çalıştıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyelerine yönelik 600 polisle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Örgütlenmeye çalışan FETÖ'cülere dev operasyon
Örgütlenmeye çalışan FETÖ'cülere dev operasyon Örgütlenmeye çalışan FETÖ'cülere dev operasyon Örgütlenmeye çalışan FETÖ'cülere dev operasyon

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgüt yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ve firari durumda olan şahısların Türkiye genelinde örgüt içinde sözde atamaya tabi tutarak yer değiştirdikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin gittikleri illerde örgüt yapılanması içerisinde görev aldıkları, faaliyetleri duran oluşumları tekrar canlandırmaya çalıştıkları, özellikle örgüt üyesi tutuklu, hükümlü veya firarilerin ailelerine yardım etme bahanesiyle örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettikleri tespit edildi.

GAYGUBET EVİ AYARLAMIŞLAR

Örgüte mensup kadınları da yürüttükleri faaliyetler takibe alındı. Şahısların birçoğunun farklı illerde yapılan soruşturmalar sebebiyle firari durumda oldukları ve gaybubet evlerinde saklandıkları, belirli aralıklarla öğrenci evlerini, tutuklu, hükümlü ve firari aileler ile bazı ilçelerde bulunan örgüt mensuplarını ziyaret ettikleri, herhangi bir işte çalışmadıkları halde çok sık harcama yaptıkları ve zaman zaman döviz bozdurdukları da tespit edildi. Ayrıca tespit edilen mütevelli grubu içerisinde yer alan şüphelilerin aralıklarla örgütsel toplantılar düzenledikleri ve örgüt adına para topladıkları, “Bayan Eğitim Danışmanları” yapılanması içerisinde yer alan şahıslara gaybubet evi ayarladıkları ve maddi destekte bulundukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, bu zamana kadar yapılan çalışmalarda 24 gaybubet evi, 14 öğrenci evi ve 5 güvenli ev tespit edildi. Balıkesir merkezli İzmir, Manisa, Denizli, Uşak illeri olmak üzere toplam 5 ilde, toplam 63 adreste 600 personelin katılımıyla çok sayıda şahsa yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Balıkesir’de düzenlenen operasyonun başında bizzat İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de yer aldı.

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