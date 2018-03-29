İşte Gülen'in ABD'deki okul şebekesi!

FETÖ’nün dünya çapındaki faaliyetlerini Türkiye Cumhuriyeti adına araştıran hukuk şirketi Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam, örgütün ABD’deki yasadışı işlerini ortaya koyan 664 sayfalık “Aldatma İmparatorluğu: Gülen’in ABD’deki Okul Şebekesi” başlıklı kitabı Türkçe olarak yayımlandı.

FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasına yönelik hazırlanan en kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyan çalışmada, terör örgütüne bağlı okullar, sözleşmeli okul idare kuruluşları, eğitimkurumları, gayrimenkul şirketleri, müteahhitler ve sivil toplum kuruluşlarındaki FETÖ’cüler deşifre edilirken, örgüt ağı da gözler önüne seriliyor. Kitapta ayrıca, FETÖ’nün dolandırıcılık modeli, sınav ve akademik verilerin nasıl çarpıtıldığı da delilleriyle ortaya konuluyor.

Çırağan Sarayı’nda dün gerçekleştirilen özel bir toplantıda kitabın tanıtımı bizzat Robert Amsterdam tarafından yapıldı. ABD’li yetkilileri, kitapta sunulan kayıtları aktif olarak araştırmaya çağıran Amsterdam, “Aldatma İmparatorluğu, içinde okullar, sözleşmeli okul idare kuruluşları, eğitim kurumları, gayrimenkul şirketleri, müteahitler ve STK’lardaki FETÖ’cülerin yer aldığı, birbirine bağlı ve örtüşen işletmelerden oluşan, ülke genelinde işleyen bir ağı gözler önüne seriyor” dedi.

ABD’DEKİ İSİMLER

Kitapta en çok dikkati çeken konu ise “FETÖ’nün ABD’deki temel bireyleri” başlıklı bölüm oluşturuyor. Kitapta, FETÖ’nün ABD’deki yapılanmasında yer alan isimlerin; Alp Aslandoğan, Ehat Ercan, Vahap Uysal, Bilal Öztürk, Varol Güler, Namık Sercan, Recep Kendiricioğlu, Süleyman Bahçeci, Levent Bulut, Vedat Akgün, İbrahim Duya, Ali Tombak, Ali Gümüş, Nurcan Civelek, Adem Öksüz, Uğur Zengince, Nuh Gedik, Kemal Gür, Timur Saka, Tarık Çelik, Ahmet Özarslan, Levent Elibal, Serkan Günpınar, Zhandos Utegulov, Fatih Kandil, Volkan Akbaş, Bünyamin Karaduman, Adem Dökmeci, Ali Korkmaz olduğu öne sürülüyor.

25 MİLYON DOLARLIK ÇARK

Kitapta 2017 itibarıyla FETÖ’nün Amerika’da 189 sözleşmeli okulu olduğu, 11 okulun 2017’de açıldığı vurgulanıyor. FETÖ okullarında okuyan öğrenci sayısının 80 bin 841 olarak tespit edildiği ifade edilirken, örgüt içi himmet ağı hakkında, “Örneğin öğretmen olarak çalışan bekar bir eleman maaş bordrosuna göre ayda 2 bin 500 dolar kazanabilir. Ancak gerçekte Gülen örgütünün yüzde 40 himmet ağı nedeniyle evine yalnızca bin 550 dolar götürebilir” deniliyor.

Kitapta; Amerika’da FETÖ’ye bağlı en önemli kültür derneklerinin Niagara Vakfı ile Pacifica Enstitüsü olduğu belirtilirken, sadece New Jersey eyaletindeki FETÖ okullarında toplam 4 bin 797 öğrencinin okuduğu, bu eyaletteki okullardan 50 milyon dolar gelir elde edildiği, okuldaki yöneticilerin yüzde 77’sinin Türk uyruklu olduğu vurgulanıyor. New York’taki FETÖ okullarında ise bin 924 öğrencinin eğitim aldığı, örgütün bu bölgede 25 milyon dolarlık çarkı yönettiği ileri sürülüyor.

‘PENSİLVANYA’DA İLK FETÖ OKULU 2005’TE AÇILDI’

Pensilvanya eyaletinde FETÖ okullarına 912 öğrencinin kayıtlı olduğu, 12 milyon dolarlık bir rant elde edildiği vurgulanıyor. Kapsamlı araştırma kitabında, dört sözleşmeli okulun faaliyette olduğu, bir özel okulun kapatıldığı anlatılırken, “Young Scholars of Central Pensilvanya” adlı okulun 2005 yılında kurulan ilk FETÖ eğitim kurumu olduğu belirtiliyor.

Pensilvanya’daki FETÖ’cüler arasında Rıza Ülker, Bülent Tarman, Adem Öksüz, İsmail Özgür Zemrat, Gülseren Karagöz Akar, Burçin Öğrenir isimleri sıralanıyor. Florida’daki FETÖ okullarında 4 bin 525 öğrencinin okuduğu ve 29 milyon dolarlık kazanç elde edildiği, Teksas’taki örgüt okullarında ise 32 bin 493 kişinin eğitim aldığı ve 317 milyon dolarlık rant oluşturulduğuna dikkat çekiliyor.

‘ÇOK CİDDİ GÜVENLİK SORUNU’

Kitabın yazarı Amsterdam Partners’in kıdemli ortağı Robert Amsterdam, terör örgütü elebaşı Gülen’in hem Türk hem de Amerikan siyasi partileri için kurumsal bir tehdit olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“FETÖ’nün amacı eğitimi sağlamak değil. Son derece merkeziyetçi, yolsuz, ABD içinde çok büyük bir para aklama, siyasi adaylara taşıma ve bu insanların dokunulmazlık kazanmasını sağlamak için yapılmış bir organizasyon. Gülen çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Bunu öyle gizli şekilde yapıyor ki çalışma yöntemini, fonksiyonunu ispatlamak çok zor. Bireyler, şirketler, kültür organizasyonlarının iç içe girmesiyle çalışan bir organizasyon olduğunu gördük. Ne zaman önemli bir düzenleyici karşısına çıksa o kişiyi kendi operasyonuna dahil ediyor. Bunu da kamu sektöründe aldıkları maaşın birkaç katını vererek yapıyor. ABD’de bir şekilde bir eyalete girmek istiyorsa kültür derneklerinin yanı sıra siyasetçilere ödüller, madalyalar veriyor. Siyasetçiler de bu şebeke okullarının kurulmasına destek oluyor. Gülen’in kurduğu yapı kendi ekosistemi gibi. Okulların her birinde Türk idareciler var.”

Terör örgütü FETÖ’nün aynı zamanda bir mafya örgütü olduğunu da dile getiren Amsterdam, “ABD’de Gülen’e ‘terör örgütü’ demek sizi hiçbir yere götürmez. ABD’de birine ‘terör örgütü’ derseniz, bunu siyasi konu haline getirirsiniz. Ben de terör örgütü olduğuna inanıyorum. Ancak ABD’de terör örgütü diyerek cezai işlem olması ve suçlu bulunması çok zor. Gülen’in Türkiye’ye ve ABD’ye yönelik teşkil ettiği tehdit o kadar büyük ki hem kamu gözünde hem de siyasi cephede ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğu ifşa edilmeli” dedi.