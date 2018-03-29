29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Bir bakanını daha değiştiriyor! Yerine ise..

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Bir bakanını daha değiştiriyor! Yerine ise..
ABD Başkanı Trump, Gazi İşleri Bakanı Shulkin'in kısa süre içinde istifa edeceğini ve onun yerine Amiral Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.
Bir bakanını daha değiştiriyor! Yerine ise.. Bir bakanını daha değiştiriyor! Yerine ise.. Bir bakanını daha değiştiriyor! Yerine ise..

ABD Başkanı Donald Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'in kısa süre içinde görevinden ayrılacağını ve onun yerine aynı zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson'ı getirmeyi planladığını açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kabinesindeki yeni bir değişiklik planını kamuoyuna duyurdu.

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Trump açıklamasında, "Çok saygın Amiral Ronny L. Jackson'ı yeni Gazi İşleri Bakanı olarak aday göstermeyi düşünüyorum. Geçiş sürecinde Savunma Bakanlığından Robert Wilkie Bakan Vekili olarak görev yapacak. David Shulkin'e, ülkemize ve değerli gazilerimize yaptığı hizmetlerden dolayı minnettarım." ifadelerini kullandı.

Shulkin'in ne zaman görevi devredeceğine ilişkin Beyaz Saray'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Amerikan medyasında, Jackson'ın Trump'ın doktoru olmasına dikkat çekildi.

ABD Donanmasında tuğamiral olarak görev yapan Jackson, eski ABD Başkanı George W. Bush döneminden bu yana Beyaz Saray'da başkanların doktorluğunu yürütüyor.

Başkan Trump, 13 Mart'ta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son verdiğini; 22 Mart'ta da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın 9 Nisan'dan itibaren görevini ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'a devredeceğini açıklamıştı.

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