29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun...

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Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun...
CIES Futbol Gözlemevi'nin yayınladığı rapora göre Premier Lig'de geçen ayın(Mart) en iyi oyuncusu belirlendi. Milli futbolcumuz Cenk Tosun dünya yıldızlarını geride bırakarak zirvede kendisine yer buldu.
Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun... Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun... Cenk Tosun'a büyük onur! Helal olsun...

Premier Lig’de oynanan her maç ve her futbolcunun tek tek izlendiği rapora göre futbolculara 100 üzerinden puan veriliyor.

Rapora göre yapılan sıralamada Everton’da forma giyen eski Beşiktaşlı Cenk Tosun büyük bir başarıya imza attı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun; hücum oyuncuları arasında yapılan değerlendirme sonucu Eden Hazard, Aubameyang, Salah gibi süper yıldızları geride bırakarak Mart ayında zirvenin sahibi oldu.

3 MAÇTA 4 GOL

Everton formasıyla 3 Mart'ta Burnley'e, 10 Mart'ta Brighton'a ve 17 Mart'ta Stoke City'ye(2) gol atan Cenk Tosun, Ada'da dikkatleri üzerine çekmişti.

İşte sıralama:

1. Cenk Tosun (Everton) Puan 89.3
2. Salah (Liverpool) Puan 86.7
3. Sadio Mane (Lverpool)Puan 84.7
4. Firmino (Liverpool) Puan 82.3
5. Aubameyang (Arsenal): Puan 74
6. Theo Walcott (Everton): Puan 74
7. Eden Hazard (Chelsea): Puan 74
8. Chrstan Benteke (Crystal Palace): Puan 67.3
9. Richarlison (Watford): Puan 65.7
10. Callum Wilson (Bournemouth) 65.3

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