29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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ABD heyeti 'Patriot'lar için Türkiye'de

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ABD ile Türkiye arasında diplomasi trafiği hızlanırken, çantasında ‘Patriot’ dosyası olan bir heyet Ankara’ya geldi.
ABD heyeti 'Patriot'lar için Türkiye'de
ABD heyeti 'Patriot'lar için Türkiye'de ABD heyeti 'Patriot'lar için Türkiye'de ABD heyeti 'Patriot'lar için Türkiye'de

Heyetin füze savunma sistemiyle ilgili Türkiye’ye ‘çok cazip’ bir teklif sunacağı belirtiliyor. Rus S-400’lerden vazgeçmeyi düşünmeyen Ankara, envantere Patriot’ları katmaya da sıcak bakıyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri yeniden yoluna koymak üzere yürütülen temaslar hız kazanıyor. İki ülke diplomatları önümüzdeki günlerde ikili ilişkilerin geleceğine yön verecek karşılıklı ziyaretler gerçekleştirecek. Ziyaretlerin önemli başlıklarından birini de Patriot füze savunma sistemi oluşturuyor.

MÜNBİÇ TOPLANTISI

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Ankara, ABD’nin Suriye’de PYD/ YPG’ye verdiği desteği kesmesini beklerken, Washington yönetimi Türkiye’yi Rusya’danS-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın ABD’nin başkenti Washington’a çalışma ziyareti düzenleyecek. Yalçın, yarın ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John J. Sullivan ile bir araya gelecek. Yalçın’ın katılacağı görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

İki ülke diplomatları 8-9 Mart’ta Washington’da bir araya gelerek Suriye konulu çalışma grubu toplantısını gerçekleştirmişti. Yalçın’ın ziyareti sırasında, Suriye çalışma grubu toplantısının sonuçları da ele alınacak. Ankara, PYD/YPG’lilerin Münbiç’i boşaltmasına ilişkin olarak ABD tarafından verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Büyükelçi Yalçın’ın ABD’li Bakan Yardımcısı Sullivan ile görüşmesinde biri Irak, diğeri iki ülke arasındaki diğer konuların ele alınacağı çalışma gruplarının toplantı takvimlerinin de belirlenebileceği ifade edildi.

3 NİSAN’A KADAR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Vekili Büyükelçi Tina Kaidanow ise 3 Nisan’a kadar sürecek ziyaret kapsamında Türkiye’ye geldi. Büyükelçi Kaidanow Ankara’da Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileriyle bir araya gelecek. Kaidanow’un gündemindeki öncelikli konu ABD’nin Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemleri satmasına yönelik teklifin sunulması olacak. Kaidanow, Türkiye’ye cazip bir teklif sunmak üzere gideceğini açıkladı ancak teklifin ayrıntısına girmedi. Rusya ile S-400 anlaşması imzalayan Ankara, bu projeden vazgeçmeyi düşünmüyor. S-400’lerin yanı sıra Patriot sistemlerinin de satın alınmasına sıcak bakıyor. Üçüncü füze savunma sanayi projesi ise uzun vadede yerli sistemlerin geliştirilmesine yönelik olarak İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile birlikte yürütülmeye devam edilecek. Kaidanow ‘ABD-Türkiye Savunma Ticareti Diyaloğu’ kapsamında iki ülke üreticilerinin hazır bulunacağı yuvarlak masa toplantısına da katılacak.

BEŞTEPE’DE TOPLANTI

Kaidanow, Türkiye ziyaretinin ardından Irak’a geçecek. Bağdat’taki gündeminde Irak güvenlik güçlerinin sınır koruma faaliyetleri ve DEAŞ ile mücadele yer alacak.

Kaidanow’un Türkiye-ABD savunma sanayi ilişkileriyle ilgili temaslar yürüteceği dönemde, dikkat çekici bir diğer toplantı da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin (SSİK) bugün toplanması planlanıyor.

 

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