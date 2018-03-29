29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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2 yıl sonra aynı TIR! Dünyaya insanlık dersi

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PKK/PYD, Nisan 2016’da katlettiği 60 ÖSO üyesinin cansız bedenini bir TIR’ın kasasına yükleyerek Afrin sokaklarında barbarca teşhir etmişti.
2 yıl sonra aynı TIR! Dünyaya insanlık dersi
2 yıl sonra aynı TIR! Dünyaya insanlık dersi 2 yıl sonra aynı TIR! Dünyaya insanlık dersi 2 yıl sonra aynı TIR! Dünyaya insanlık dersi

ÖSO tam iki yıl sonra teröristlere en güzel cevabı verdi. Aynı TIR’a insani yardım malzemeleri yüklendi ve ihtiyacı olan sivillere dağıtıldı.

İki yıl önce terör örgütü PKK tarafından öldürülen savaşçıları Afrinmerkezinde bir TIR üzerinde teşhir edilen Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Şam Cephesi, ilçeye aynı TIR'la insani yardımda bulunarak eşine az rastlanır bir insanlık dersi verdi. Muhalif Şam Cephesi, Nisan 2016'da örgütün işgalindeki Ayn Dakne köyüne operasyon düzenlemiş, çatışmalarda 80'e yakın savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü PKK, Afrin ilçe merkezinde düzenlediği 'sevinç' gösterisinde ÖSO savaşçılarının 60'ının cansız bedenlerini kasası açık bir TIR'ın arkasında dolaştırarak teşhir etmişti. Şam Cephesi, olayın ikinci yılını doldurmasına günler kala aynı TIR'a yiyecek malzemelerini yükledi ve bunları Afrin ilçe merkezindeki sivillere dağıttı.

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ONLAR ÖLÜM GETİRDİ BİZLER İSE HAYAT...

Şam Cephesi'nin Afrin'deki komutanlarından Ebu Ahmed Nur, "PKK'lılar 2 yıl önce silah arkadaşlarımızı katletti ve vahşice burada sergiledi. Arkadaşlarımızın cesetlerine bile saygı göstermedi. İlçe merkezinde sokak sokak cesetlerini gezdirdiler. Ancak biz onlar gibi değiliz. Bizim ölüye saygımız var. İntikam peşinde değiliz. Önemli olan Afrin'dekilerin huzur içinde yaşaması" dedi. PKK'nın bölge halkına kin ve düşmanlık güttüğünü belirten Ahmed Nur, şunları söyledi: "2011'de başlayan devrimimiz özgürlük, onur ve insanlık devrimidir. Dünyaya mesajımız şu; 'Onlar ölüm getirdi, biz ise hayat götürüyoruz.' Onların kinini insanlığımızla yok edeceğiz. Karanlıklarını aydınlığımızla yok edeceğiz." PKK'lı teröristlerin ÖSO aleyhindeki kampanyalarına tepki gösteren ÖSO komutanlarından Ebu Süleyman da "Bizler öldürmeyi sevenlerden değiliz. Katil değiliz. Bizler barış elçileriyiz" açıklaması yaptı.

CESETLERİNİ BİLE VERMEMİŞLERDİ

PKK, Tel Rıfat'ı Şubat 2016'da işgal etmişti. Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Ayn Dakne köyünü geri almak için nisan ayında operasyon düzenleyen ÖSO, 80 savaşçısını kaybetmişti. Terör örgütü, hayatını kaybeden ÖSO üyelerinden 60'ının bedenini araçlar üzerinde Afrin ilçe merkezinde dolaştırmış ve tüm girişimlere karşın ailelerine iade etmemişti. ÖSO savaşçılarının naaşları, Zeytin Dalı Harekâtı'nda teröristlerden kurtarılan Küçük Meydan köyünde 25 Mart'ta bulunarak ailelerine teslim edilmişti.

 

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