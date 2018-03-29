29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Hainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildi

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TRT Haber ekibi, Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yargılamalarını yaptığı adliye binasını görüntüledi.
Hainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildi
Hainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildi Hainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildi Hainler bunu da yapmış! O binaya ilk kez girildi

Afrin ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın sözde yargılamalarının yaptığı adliye binası görüntülendi.

Terör örgütü YPG-PKK Afrin'de sözde mahkemeler kurup, yargılamalar yaptı.

40 kadar oda bulunan sözde mahkeme binası teröristler tarafından kullanılmış. Sözde adliye binasında binlerce evrak, çuvallar dolusu dosya ele geçirildi.

Koğuş sistemli bazı odalarda yataklar, örgüte ait kitaplar ve teröristlerin kıyafetleri dikkat çekiyor.

Afrin'de, teröristlerin zulmettiği ve haksız yere ceza alanlardan kurtulmayı başaranlar, şimdi o kötü günleri unutmaya çalışıyor.

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