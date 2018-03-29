29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Hain plan çöktü! Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik siliyor

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İstanbul'da gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan faydalanan örgütün 'asker imamı' E.Ş, terör örgütü üyelerinin 2017 yaz aylarından itibaren haberleşmek için, '2048' programını etkin olarak kullanmaya başladığını anlattı.
Hain plan çöktü! Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik siliyor
Hain plan çöktü! Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik siliyor Hain plan çöktü! Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik siliyor Hain plan çöktü! Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik siliyor

Bütün yazışmaları 24 saat içinde otomatik silen programın detayları hakkında bilgi veren E.Ş, örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçış için de bu programdan haberleştiklerini itiraf etti. E.Ş. ifadesinde, "2017 yaz aylarında Yasin kod adlı Y.E. bulunduğu gaybubet evine gelerek artık 2048 isimli programa geçildiğini söyledi ve APK'sını (kurulum dosya belleği) bize verdi.

2048 programının kurulumu, üst sorumlunun referans onayı dahilinde gerçekleşmektedir ayrıca başka bir şahıs ile görüşme yapabilmek için kişi eklendiğinde üst sorumlunun onayı gerekmektedir" diye konuştu.

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