29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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'Cuma kutsal felan değil' demişti! Gelen tepkilere böyle cevap verdi

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'Cuma gününün kutsal bir gün olmadığını' söyleyen Ayşenur Arslan gelen tepkilere cevap verdi, kimseye hakaret etmediğini savundu.
'Cuma kutsal felan değil' demişti! Gelen tepkilere böyle cevap verdi
'Cuma kutsal felan değil' demişti! Gelen tepkilere böyle cevap verdi 'Cuma kutsal felan değil' demişti! Gelen tepkilere böyle cevap verdi 'Cuma kutsal felan değil' demişti! Gelen tepkilere böyle cevap verdi

Nevşin Mengü'nün programına konuk olan Ayşenur Arslan, "Hayırlı Cumlar, Allah'a emanet olun, Kandiliniz mübarek olsun, Rabbim sizi korusun" gibi ifadelerden rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getirmişti.

Gelen tepkiler üzerine sözlerine açıklık getirmeye çalışan Ayşenur Arslan, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

"KUTSALA HAKARET ETMEDİM"

Halk TV canlı yayınında konuşan Arslan, "Ben orada ne kutsala hakaret ettim ne de bilmem neye. Özellikle de ekrandaki ne namazla ne de Cuma ile ilgisi olmayan sunucuların birden bire zamanın ruhuna uygun olarak "Hayırlı Cumalar" demesini eleştirdim. Cuma namazını ya da bunu savunanları değil. Geçiniz onları, anlamayan anlamıyor. Kendimi savunacak değilim." diye konuştu.

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