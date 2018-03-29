29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Sincar'da yeni formül! Üniforma değiştirme taktiği

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Afrin’i temizleyen Türkiye, örgütün hem Suriye’de hem de Irak’taki varlığı için sahada ve masada adımlar atıyor.
Sincar'da yeni formül! Üniforma değiştirme taktiği
Sincar'da yeni formül! Üniforma değiştirme taktiği Sincar'da yeni formül! Üniforma değiştirme taktiği Sincar'da yeni formül! Üniforma değiştirme taktiği

Sincar’daki teröristlerin bertaraf edilmesi amacıyla Bağdat’la temaslarını sürdüren Ankara, Irak’ın operasyonunu yakından izleyecek, bölgedeki PKK varlığını takip edecek.

Türkiye, güney sınırlarını teröristlerden temizleme planı kapsamında bir taraftan Afrin’de tam kontrol hedefiyle ilerlerken, diğer taraftan Kuzey Irak’ta PKK hedeflerine operasyon düzenliyor. Bu süreçte Sincar belirlenen hedeflerden biri olarak öne çıktı. Ankara, Bağdat’ın Sincar’ı PKK’dan temizleme operasyonunu yakından izleyecek ve denetçi olarak iş birliğini sürdürecek. Terör örgütü DEAŞ’dan alınan bölgeye yerleşen PKK, YBŞ adıyla hem Irak hem de dünya kamuoyuna karşı gerçek kimliğini gizleme yoluna gitti. Ancak Türkiye’nin yaptığı tespitler teröristlerin komuta ettiği YBŞ’yle örgütün bölgeyi yeni Kandil yapma planını ortaya koydu.

Terör örgütlerine karşı ortak mücadele kararı alan Türkiye ve Irak, Sincar için harekete geçti. Güvenilir kaynaklardan aınan bilgilere göre, Türkiye’nin gerekirse Sincar’a da askeri operasyon yapacağını en üst seviyede bildirmesi sonrası Irak da bölgeyi teröristlerden temizlemek için adımlarını hızlandırdı. Terör örgütünün ‘çekildik’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığının anlaşılması sonrası Irak ordusu Sincar’a girdi. 

ÜNİFORMA DEĞİŞTİRME TAKTİĞİ

Türkiye’nin PKK’nın hangi isimle veya üniformayla olursa olsun Suriye ve Irak’taki varlığına izin vermemekte kararlı olduğu Iraklı yetkililere bildirildi. Türkiye Sincar’da ilk aşamada gözlem ve denetleme amacıyla bulunmak istediğini belirtti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile önceki gün görüşen Iraklı istihbarat yetkilisinin, PKK’nın varlığına izin verilmeyeceğini, bu bölgede bulunmalarının kendileri açısından da güvenlik sorunu olduğunu söylediği öğrenildi. Türkiye PKK’nın Sincar’daki yapılanması ile ilgili tespitleri belgeleriyle muhataplarına sundu. Sincar’la ilgili görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynaklar, terör örgütünün Kuzey Irak’ın her bölgesinden temizlenmesi için gereken adımların atılacağını belirterek, Sincar’ın ise PKK’nın Suriye ve Irak bağının kesilmesi için stratejik olduğunu vurguladı. Örgütün Kuzey Irak’ı ana karargah olarak belirlediğini ve burada yapılan her operasyonun dağılma süreçlerini hızlandıracağını belirten kaynaklar, buradaki temizliğin Suriye’deki varlıklarının sona erdirilmesi kadar önemli olduğunun altını çizdi. Örgütün kendisini gizlemek için ve meşruiyet kazandırmak için her yolu denediğini ifade eden kaynaklar, Sincar’da da DEAŞ’la mücadele propagandası yaptıklarını bildirdi. Suriye’de önce PYD/YPG sonra SDG sonunda da DSG adını aldığını hatırlatan kaynaklar, Sincar’da da Ezidi halkı zorla silahlandırarak YBŞ adını verdikleri bir örgütlenme yaptıklarını ifade etti. Kandil’den gelen yüzlerce teröristin bölgeye yerleştirildiğini ancak bunlara sivil görüntüsü verildiğini belirten kaynaklar, teröristlerin bölgeden tümüyle temizlendiği sahada görülene kadar takip edileceğini bildirdi.

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Irak bölgeye takviye askeri güç gönderdi

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Sincar’a güvenliğin sağlanması için bölgeye takviye askeri güç gönderdiklerini ve ilçede ülke bayrağı dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bağdat’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan İbadi, PKK’nın çekildiğini iddia ettiği Sincar’da güvenliği sağladıklarını ve bunun için Suriye sınırına kadar takviye askeri güç gönderdiklerini ifade etti. İbadi “Orada ülke bayrağımız dışında hiçbir yabancı bayrağın asılmasına ve Irak güçleri dışında kimsenin silah taşımasına izin vermeyiz. Kimsenin de topraklarımızı kullanarak komşu ülkelere saldırıda bulunmasına anayasamız gereği müsamaha göstermeyiz” diye konuştu. Başbakan Binalı Yıldırım ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinen İbadi “Türkiye Başbakanı, Irak’ın sınır ve egemenliğine saygı duyduklarını ifade etti” diye konuştu.

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