29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Kan donduran yazışmalar! Bir füze yeter

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Kan donduran yazışmalar! Bir füze yeter
FETÖ’nün TSK’daki üst düzey imamı Bahadır Köroğlu ile “6062” ID numaralı ismi tespit edilemeyen bir imamın ByLock’taki kan donduran yazışmaları deşifre edildi. Yazışmalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı füze ile vurmak bile konuşulmuş.
Kan donduran yazışmalar! Bir füze yeter Kan donduran yazışmalar! Bir füze yeter Kan donduran yazışmalar! Bir füze yeter

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin en somut konuşmaların yapıldığı ByLock mesajları deşifre edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan mesajlar, örgütün TSK’daki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen üst düzey 2 imam arasında geçiyor. Söz konusu imamlardan, ByLock’taki ID numarası “22329” olan şüphelinin Bahadır Köroğlu olduğu tespit edildi. ByLock’taki kullanıcı adı “muhsinf” olan Köroğlu’nun hala FETÖ’den tutuklu olduğu belirlendi. Köroğlu’nun darbe konuşmalarını yaptığı “6062” ID numaralı imamın kim olduğu ise araştırılıyor.

GÜLEN “BİRAZ DAHA BEKLEYİN” DEMİŞ

Söz konusu darbe konuşmalarının yapıldığı tarihin 15 Temmuz’dan yaklaşık 6 ay önce yani 21 Ocak 2016 olduğu tespit edildi. Mesaj içeriklerine göre söz konusu imamların Pensilvanya’ya teröristbaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği anlaşılıyor. İmamlar, bu ziyaret sonra da darbe girişimine giden süreçte mahrem imamların değiştirilmesi ile darbe girişiminin nasıl gerçekleştirileceğinin kritiğini yapıyor.Mesaj içeriklerine göre, Bahadır Köroğlu, elebaşı Fetullah Gülen ile ziyaretine gittiği bir tarihçi arasında geçen konuşmayı anlatıyor.

BU SEFER 17/25 GİBİ OLMASIN

FETÖ imamları daha sonra ise darbenin, 17-25 Aralık gibi olmaması için külli olarak yani örgütün TSK’daki tüm unsurlarının katılımıyla yapılacağını konuşuyor. Ayrıca mesajlarda, imam Köroğlu, “Parazite bir sivrisinek ilacı bitmez mi bu olay?” diyerek sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olayın bitirilebileceğini ima ederken, diğer imam ise “Hata payı yok” karşılığını veriyor. İşte o mesaj içerikleri:

Bahadır Köroğlu: Eğer münferit birkaç olay olacaksa bu işin karadaki değişikliğe gerek yok, havayla halleder.

* 6062 ID numaralı imam: Karasız olmaz.

* B.K.: Niye olmasın abi. Parazite bir sivrisinek ilacı bitmez mi olay?

* 6062: Hata payı yok.

* B.K.: Tamam abi çözüm külli. Karanın Genelkurmay gücünü kullanacaksa bu iş külli olacak demektir. Hata derken ‘17-25 gibi bir parça mıncıklayıp bırakmayın, küllen halledin’ diyor değil mi?

* 6062: ‘Teşebbüs başarısız olursa bu sefer tam b.k yeriz’ dedi o yani.

FÜZEYLE VURMAYI BİLE KONUŞMUŞLAR

Darbe teşebbüsünün konuşulduğu mesajların devamında, tek hedefin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu anlaşılıyor. Erdoğan’ı füzeyle vurmayı bile konuşan FETÖ imamlarından Bahadır Köroğlu, diğer imamın “Başka yol var mı ki?” sorusu üzerine Erdoğan’ı kastederek, “Niye abi, bir füzelik iş” diyor. Ayrıca konuşmalarda ABD’nin ve iç güçlerin Erdoğan’ın gitmesinde anlaştığı kaydediliyor. O mesajlar da şöyle:

* B.K.: Abi teşebbüs niye başarısız olsun ki... Sizce yapar mı dayı (Fetullah Gülen) bunu, dahası ülke kaldırır mı?

* 6062:Başka yol var mı ki?

* B.K.: Niye abi, bir füzelik iş... Ama geride ekip dağılma falan sürer tabi. Geçen bir mesaj geldi ‘ABD, Rusya ve iç güçler anlaştı gitmesinde’ diye.

* 6062: Tamam işte.

* B.K.: Ben bunun dayının dediğine inanmamıştım ulu orta ByLock’ta geziyor.

* 6062: Adam sömestirdan sonra okullara da el koyacakmış.”

Adil Bey’in elemana ihtiyacı olacak

Konuşmada, Bahadır Köroğlu’nun “Hele siz anlatın ben analizleri yapayım” demesi üzerine “6062” ID numaralı imam, darbeyi ima eden konuşmalar yapmaya başlıyor. Söz konusu imam elebaşı Gülen’i kastederek, “Havanın abisine ‘Adil Bey’e eleman noktasında yardımcı olun. Çok elemana ihtiyacı olacak’ demiş” diyor. Köroğlu da “İyi de abi bu Rıfat’la, Hamit’le ne alaka? Başı alırdı olurdu. Dayı ha vay be” demesi üzerine diğer imam, “Abi başla birlikte tüm yetkileri aldı neredeyse” karşılığını veriyor.

FETÖ’NÜN MOLLASI

Birçok konuşmada ismi geçen Adil Öksüz’ün, FETÖ’nün ‘molla’rından olduğundan da bahsediliyor. Buna göre, Bahadır Köroğlu, “Nasıl bir adam bari iyi mi bu Adil abi?” diye soruyor. Diğer imam ise “Molla, eski molla yani... Şakirt biri, ismi gibi” diyor. İmamlardan Köroğlu, olayların genele dağılması gerektiğini ifade ederken, diğer imam ise PKK ve DEAŞ’a dikkat çekerek darbe girişimi için gerekli ortamın oluştuğunu söylüyor ve gülücük işareti koyarak “Az gayretle bu iş olur:)” diyor.

AZ GAYRETLE BU İŞ OLUR

İşte o konuşma:

* B.K.: Bunlar oldu sonra olay oldu, bizden bilineceği açık. Adam hep bize çalışıyor o yüzden. Ama genele dağılması lazım olayların

* 6062: Abi Güneydoğu ortada, IŞİD ortada... Aslında hemen hemen ortam var. Az gayretle bu iş olur bence :)

* B.K.: Var da abi insanların umrunda değil.

* 6062: İnsanları boş ver abi... Dünya kamuoyu önemli.

* B.K.: Dünya tamam bence.

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