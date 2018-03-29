29 Mart 2018 Perşembe11 Recep 1439
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Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..'

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Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..'
Beşiktaş sportif direktörlük görevi için eski futbolcu ve spor yorumcusu Serkan Reçber'e teklif yaptı. Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..' Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..' Ortalığı karıştıran teklif! 'Ne tür bir hainlik..'

Beşiktaş'tan sürpriz bir atak geldi. Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman eski futbolcu ve sporyorumcusu Serkan Reçber'e sportif direktörlük teklifinde bulundu.

REÇBER DE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

 

Reçber'in Beşiktaş ile çalışmaya sıcak bakıyor. Son dönemde TRT Spor'da yaptığı yorumlarla dikkat çeken Serkan Reçber futbolculuk kariyerini Zeytinburnuspor'da başlamış sırasıyla, Fenerbahçe, Dardanelspor, Vanspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Yimpaş Yozgat, Bursapor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Konya Şekerspor ve Güngören formaları giydi.



TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Başkan Fikret Orman'ın Serkan Reçber'e sportif direktörlük teklifi yapmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

AHMET DURSUN: NE TÜR BİR HAİNLİK ETMİŞİZ!

Beşiktaş'ın, sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ismiyle görüşmesiyle ilgili olarak çıkan haberlerin ardından Siyah-Beyazlıların eski futbolcusu Ahmet Dursun büyük tepki verdi. 
 
Çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade eden Ahmet Dursun, yapılan görüşmeyi desteklemediğini ifade etti. Sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadeler kullanan Dursun, "Üzülerek paylaşmak zorundayım; Beşiktaş'ımıza sportif direktörlük için Serkan Reçber'le görüşüldüğü haberleri var ki doğru, başta ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken, böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil. Bu görevbi yapması gereken kişi, bu kulübü seven, gerçek Beşiktaşlı olmalı. Aksini söyleyen, Beşiktaşlı değildir. Biz ne kötü insanlarmışız. Ne tür bir hainlik etmişiz. Beşiktaş'a hizmet vermek dışında bir düşüncemiz yok. Keşke yabancılara verdiğiniz değeri, öz evlatlarınıza verseydiniz" ifadelerini kullandı.

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