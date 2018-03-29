Mesut'tan sonra Arsenal'e 2 Türk daha!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye Premier Lig takımlarından Arsenaltalip oldu. Özellikle sezon sonunda futbolu bırakacak olan Per Mertesacker'in yerine alternatif bir isim arayan Arsene Wenger, milli futbolcuyu gözüne kestirdi.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Arsenal, Çağlar Söyüncü için 35 milyon eruo'yu gözden çıkardı.







Arsenal menajeri Arsene Wenger, Manchester United, Manchester City ve Chelsea'nin de radarında olan Çağlar Söyüncü'nün, Per Mertesacker'den sonra bu açığı kapatabilecek en güçlü aday olduğuna inanıyor.



Bir başka habere göre ise Freiburg'un Çağlar için Arsenal'den 35 milyon euro'dan daha fazla bir para isteyeceği bu nedenle de iki kulübün pazarlık masasında uzun zaman harcayacağı belirtildi.



2. İSİM KEREM DEMİRBAY



Arsene Wenger'in Çağlar Söyüncü'den sonra Kerem Demirbay'ı da kadrosuna görmek istediği öğrenildi.



İngiliz devinin, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sezon sonu Hoffenheim'a teklif yapacağı bildirildi.