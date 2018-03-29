Çalımbay açıkladı! Okay G.Saray maçında...

İşte Çalımbay'ın açıklamaları:

"Galatasaray, kendi sahasında etkili oynayan iyi forvetlere sahip bir takım. Şampiyonluk için en avantajlı takımlardan biri."



"Maç kolay değil ama bizim de hedeflerimiz var. Puan veya puanlarla dönmemiz gerek. Kalan 8 maçı en iyi şekilde bitirmek zorundayız. Tüm maçlarda son düdüğe kadar çok iyi biçimde mücadele edeceğiz."



"Galatasaray maçı bu yüzden bizim için çok kritik. İyi hazırlandık, önemli olan şimdi bunları sahaya yansıtmak. Bu maçı bize yakışır şekilde kesinlikle bitireceğimize inanıyoruz."



"Lig çok karışık. Yukarıdaki takımların da aşağıdaki takımların da çok zor maçları var."



"Galatasaray tabii puan avantajın sahip ama 8 maç var. Konuşmak için çok erken. Bizim tek ilgilendiğimiz şey 8 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerektiği."



"Sakatlık durumu olan arkadaşlarımız var. Esteban, Durica, Castillo uzun süredir yok. Onazi cezalı. Okay'ın durumu büyük ihtimalle yarın netleşir. İnşallah onu da yetiştirmeye çalışıyoruz."



"Galatasaray'ın belli oyuncularına değil tüm takımına dikkat etmemiz gerekiyor. Kanatlarına, beklerine... Ama bizim de kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Tek düşüncemiz oyunumuzu ortaya koymak."



"Hakem arkadaşımızın son düdüğüne kadar oyundan kopmadan mücadele etmemiz lazım."



"Kadromuz biraz daha geniş olsaydı bu arada iyi bir hazırlık maçı yapacaktık. Ama kadro az olduğu için sıkı çalışıp biraz izin verdik."



"Genç arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. Sami iki haftadır bizimle... Biz onları takıma kazandıracağız tabii. Ama her şey onların elinde."



"Kongrenin Trabzonspor'a zararı olmayacak. Trabzonspor buradan güçlü çıkacaktır."



"Geçen hafta çok rahatsız olduğum bir şeyler oldu. Benim tüm amacım Trabzonspor'u çok iyi yere getirip, sezonu burada bitirmek. Diğer takımlarla ilgili benim ağzımdan bazı söylemler oluyor. Bundan dolayı mağdur duruma düşüyorum."