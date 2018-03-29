Galatasaray idmanında gerginlik!

Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dünkü idmanında kısa bir gerginlik yaşandı. Sarıkırmızılıların yedek kalecisi Carrasso, çift kale maçta yediği bir golden sonra Tolga Ciğerci'ye tepki gösterdi. Tolga'ya hatası nedeniyle kızıp, "Golü senin yüzünden yedim" diyen Fransız file bekçisini arkadaşları sakinleştirdi. Carrasso ile Tolga idman sonunda ise birbirlerine sarılarak barıştı. Bu arada teknik direktör Fatih Terim yanına kadar giderek Carrasso'ya moral verdi. (Fanatik)