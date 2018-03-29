İspanyollar duyurdu! La Liga devi Oğuzhan'a talip!

Beşiktaş Kaptanı Oğuzhan Özyakup'un siyah beyazlılardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan oyuncunun yönetimle prensipte anlaştığı iddia edilse de Avrupa'dan 5 kulübün milli futbolcunun peşinde olduğu belirtildi.

Plazadeportiva'nın haberine göre Beşiktaş'tan ayrılabileceği aktarılan Oğuzhan Özyakup'a La Liga ekiplerinden Valencia talip oldu. Aynı haberdeki detaylara göre Oğuzhan'ı isteyen diğer kulüpler Marsilya, Lazio, Everton ve Milan.

BEŞİKTAŞ'IN OĞUZHAN PLANI

Hatırlanacağı üzere Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesine dair bir çok iddia ortaya atılmştı. Bir iddiaya göre Beşiktaş, oyuncunun sözleşmesinin bitip boşa çıkmasını bekliyor. Bunun sebebi ise Arsenal'in oyuncu üzerindeki bonservis hakkını yitirmesi. Diğer iddia ise oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı ancak bunun henüz açıklanmadığı yönünde.